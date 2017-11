Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien — Wenn morgen die österreichischen Bischöfe unter dem Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn zu ihrer Herbstvollversammlung zusammentreten, dann ist das ein Treffen mit gleich mehreren Premieren: So trifft die Bischofskonferenz etwa erstmals mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammen.

Zwar hat es in den letzten Monaten schon einzelne Gespräche Van der Bellens mit Kardinal Christoph Schönborn und mehreren Bischöfen (bei Bundesländer-Besuchen) gegeben, doch es ist die erste Gelegenheit für das Staatsoberhaupt, alle zusammen zu empfangen. Da die Bischofskonferenz diesmal in der Nähe von Wien tagt, habe sich das angeboten, hieß es im Vorfeld aus der Präsidentschaftskanzlei. Am Dienstag gibt es somit ein Arbeitsessen, bei dem sich der Bundespräsident und die Bischöfe über weltliche und kirchliche Dinge austauschen werden. Vermutlich wird sich Van der Bellen zum Engagement der Kirche für das Gemeinwohl äußern und sich für karitative Einsätze bedanken.

Gleich zu Beginn am Montag besucht der österreichische Episkopat den Apostolischen Nuntius, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen. Danach gehen die Beratungen am eigentlichen Tagungsort, dem Kloster der Barmherzigen Schwestern in Laab im Walde unweit von Wien, weiter. Ein Hauptthema wird das Wirken der kirchlichen Caritas sein, erstmals nehmen alle diözesanen Caritas-Direktoren daran teil.

Nachdem politische Themen bei der Herbstvollversammlung ganz oben auf der Tagesordnung stehen — angesichts der zu erwartenden Veränderungen im Land nach der Nationalratswahl vom Oktober —, wird nächste Woche vor allem spannend, wie deutlich sich die Geistlichkeit zu aktuellen Themen positioniert.

Caritas-Präsident Michael Landau hat bereits zu Allerheiligen in einem Kathpress-Interview an die künftige Bundesregierung appelliert, dem Thema Hospiz- und Palliativversorgung besonderes Augenmerk zukommen zu lassen. Den weiteren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich bezeichnete er als eine „zentrale Aufgabe für alle künftigen Regierungen". Die Caritas drängt auf drei Maßnahmen: die Umsetzung des flächendeckenden Ausbaus der Hospiz- und Palliativversorgung bis 2020, die Übernahme der Angebote in die Regelfinanzierung des Gesundheitssystems und einen Rechtsanspruch auf hospizliche und palliative Versorgung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG).

Dass er sich nicht scheut, seine Position zu aktuellen politischen Themen deutlich zu vertreten, hat der Steirer Hermann Glettler bereits in mehreren Antritts-Interviews bewiesen: Der kürzlich ernannte Innsbrucker Diözesanbischof, zum ersten Mal bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz dabei, kritisierte etwa den „Ausländerwahlkampf" und sprach vor der Nationalratswahl von einer „unseligen Allianz der drei führenden Parteien". Auch zum im Oktober vom Innsbrucker Gemeinderat beschlossenen Nächtigungsverbot für Obdachlose in der Altstadt äußerte sich Glettler kritisch und enttäuscht: Obdachlosigkeit und Bettler seien Teil des Abbilds gesellschaftlicher Entwicklungen. Der „Dauerauftrag" laute „Armut bekämpfen und nicht die Armen", so Glettlers Appell an die politisch Verantwortlichen.

Die Bischofskonferenz tagt die ganze Woche, liturgischer Höhepunkt ist ein Festgottesdienst am Dienstagabend im Wiener Stephansdom, zu dem alle Gläubigen eingeladen sind. Am Freitag informiert Kardinal Christoph Schönborn dann über die Ergebnisse der Bischofskonferenz.

Die Bischöfe treffen dreimal im Jahr zu einer Vollversammlung zusammen, im Mittelpunkt stehen gemeinsame pastorale Aufgaben und die Koordinierung der kirchlichen Arbeit.