Von Michael Sprenger

Wien – FPÖ-Bundesgeschäftsführer Herbert Kickl ist der Lenker und Stratege in der FPÖ. Auch in den laufenden Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Kickl versucht immer, die Schachzüge des politischen Gegners zu antizipieren. Er ist der Wachsame in Straches Team.

Aber Kickl ist kein strenger Ideologe. Diese Rolle hat hingegen Norbert Nemeth inne. Der FPÖ-Klubdirektor ist Mitglied der rechtsnationalen schlagenden Burschenschaft Olympia. Er ist ein treuer und enger Weggefährte von Oberösterreichs Parteichef und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner. Der Burschenschafter spielt sich nicht so gerne in den Vordergrund, auch deshalb hat er vielleicht sein Nationalratsmandat nicht angenommen. Nicht die Tagespolitik ist sein Metier. Er will den freiheitlich-ideologischen Boden aufbereiten. Und da hat er seit dem Frühjahr eine Schüsselfunktion inne. Als Präsident des Atterseekreises leitet er quasi die rechte Denkfabrik.

Gegenüber der umstrittenen und FPÖ-nahen Plattform unzensuriert.at gab Nemeth offen Einblicke in seine Gedankenwelt und sein Ziel, welches er mit dem Atterseekreis verfolgt. Er will ein „rechtes Alpbach“ etablieren. „Jeder, der Lust und Zeit hat und ein Mann – oder eine Frau – der ‚konservativen Konterrevolution‘ sein will“, soll mitarbeiten. Es gehe darum, die Hegemonie der 1968er-Generation zu brechen. „Ich gehe davon aus, dass sich die linken Ideen mit Fortdauer der Geschichte zunehmend als Irrtümer he­rausstellen. Diese Erkenntnis ist im vollen Gange und wird ein geistiges Vakuum hinterlassen, das wir bereit sein müssen zu füllen.“

Der Atterseekreis war in den 1970er-Jahren Heimat für die National-Liberalen in der FPÖ. Unter Jörg Haider wurde der Atterseekreis aufgelöst. Haimbuchner hat den Kreis wiederbelebt. Er soll nun, wie es Nemeth sagte, Inhalte liefern für eine „konservative Konterrevolution“.