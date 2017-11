Von Michael Sprenger

Wien – Innerhalb der Volkspartei will man sich von den kämpferischen Tönen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Wiener FPÖ-Parteitag in Richtung ÖVP nicht irritieren lassen. „Wir wissen doch, dass an einem Parteitag andere Gesetze herrschen“, heißt es aus der Umgebung von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz.

Und wie bewertet man bei der Volkspartei das Werben Straches für die Nahostexpertin Karin Kneissl für den Posten der künftigen Außenministerin – wo doch über Ministerien noch gar nicht gesprochen worden sei? „Das ist ein Signal an den Bundespräsidenten. Strache wollte wohl damit zum Ausdruck bringen, dass man schon wisse, mit welchen Personen man die Ministerposten besetzen werde“, hieß es gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

In der ÖVP will man also den Ball flach halten, betont das gute Gesprächsklima – und die Zielstrebigkeit in den Verhandlungen. So verwies man auf den kommenden Freitag. Am 24. November treffen sich die Steuerungsgruppen von ÖVP und FPÖ. Der Freitag könnte also der erste Lostag auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung sein. Sollen doch alle Fachgruppen ihre Zwischenergebnisse abliefern. Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Über 30 Termine der unterschiedlichen Fach- und Untergruppen stehen bis dahin noch auf dem Programm. Knapp 180 Leute verhandeln dabei in unterschiedlichen Gruppen. Im Cluster „Zukunft“ und „Inneres und Sicherheit“ ist man schon sehr weit. Das heikle Raucher-Thema hat man derweil von der Fachgruppe Tourismus in die Gesundheit verlagert. Was dahingehend interpretiert wird, dass wohl das allgemeine Rauchverbot mit 1. Mai besiegelt ist.

Nationalratspräsidentin Elisabeth Köstinger, die zum federführenden Verhandlungsteam der ÖVP gehört, bekräftigte am Montag, dass die Regierung nach Wunsch der Volkspartei bis Weihnachten stehen soll.

Die FPÖ-Seite betont hingegen, dass man keinen Zeitdruck habe: „Sollte es ein Ergebnis vor Weihnachten geben, freuen wir uns. Sollte es nicht gelingen, werden wir weiterverhandeln“, hatte etwa Strache am Sonntag gesagt.