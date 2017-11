Von Karin Leitner und Michael Sprenger

Wien – „Zielstrebig!“ Das ist ein oft gehörtes Wort, wenn dieser Tage Verhandler von FPÖ und ÖVP gefragt werden, wie die Regierungsverhandlungen laufen. Meist wird rasch hinzugefügt, dass eine „positive Atmosphäre“ vorherrsche. Insbesondere das amikale Klima zwischen den Chefverhandlern Heinz-Christian Strache und Sebastian Kurz sei beeindruckend. „Beide können wirklich sehr gut miteinander“, heißt es aus Straches und Kurz’ Umfeld.

Heißt dies im Umkehrschluss, dass die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ bereits steht? Da gehen die Interpretationen von Schwarz und Blau auseinander. Während sich ÖVP-Verhandler hier optimistisch zeigen, lediglich auf das eine oder andere offene Detail verweisen, bremsen Blaue. „Trotz des positiven Klimas wollen wir uns von keinem Zeitdruck anstecken lassen“, sagte ein hochrangiger FPÖ-Verhandler der Tiroler Tageszeitung. Strache selbst war es, der vergangenen Sonntag auf dem Wiener FPÖ-Parteitag das Misstrauen in Worte fasste. Mit Blick zurück auf die schwarz-blauen Regierungsverhandlungen des Jahres 2000 sagte er den Delegierten, „aus den Fehlern gelernt“ zu haben. Damals sei vieles „über das Knie gebrochen“ worden.

Die FPÖ will sich in den Verhandlungen nicht nur nicht unter Druck setzen lassen. „Auf Augenhöhe“ müssten diese vonstattengehen. Die Blauen sehen sich in einer künftigen Koalition als gleichwertiges Gegenüber, „Juniorpartner“ wollen sie ob des Wahlergebnisses für die beiden Parteien – die ÖVP hat 31,5 Prozent (+7,5), die FPÖ 26 Prozent (+5,5) – nicht sein. Und so melden sie Begehrlichkeiten an. Nicht nur inhaltliche. Schlüsselressorts möchten Strache & Co. haben: das Finanz-, das Innen- und das Außenministerium. Für Letzteres nennt die FPÖ öffentlich eine Kandidatin; und die – Publizistin Karin Kneissl – hat schon davor gesagt, dass sie dieses Regierungsamt haben möchte. Ungewöhnliches Verhalten bei Koalitionsverhandlungen; die Ressortverteilung gehört – zumindest nach außen hin – zum finalen Teil des Gefeilsches. Provokation? Oder simpler Poker?

Der Vorteil der Freiheitlichen bei den Verhandlungen ist: Sie haben mit Kurz nur einen Verhandlungspartner, Kurz hat drei – die FPÖ, die Länder und die Bünde. Ob es um den ORF, die Kammern, die Sozialversicherungen geht – schon jetzt gibt es Widerstand aus den eigenen Reihen, etwa in Sachen Kassenfusion (siehe unten). „Bei diesen drei Themen wird sich weisen, wie veränderungswillig die ÖVP ist“, sagt ein FPÖ-Verhandler.

Haben die Blauen die besseren Karten? Nicht zwangsläufig. Man würde Kurz unterschätzen, hätte er nicht einen Plan B – eine Minderheitsregierung, bestückt mit Experten. Logisch, dass die ÖVP das offiziell bestreitet; Alternativstrategien gibt man nicht preis. Hätte Kurz diesen Plan B nicht, würde er sich der FPÖ ausliefern. Für diesen Plan müsste er – sofern Schwarz-Blau wider Erwarten nicht zustande kommt – den Bundespräsidenten als Verbündeten gewinnen.

Das Schlimmste für Kurz wäre: Alexander Van der Bellen akzeptiert kein Minderheitskabinett – und entzieht Kurz den Auftrag, eine Regierung zu formen. In dem Fall käme die Zweitplatzierte bei der Wahl – die SPÖ von Christian Kern – in das koalitionäre Spiel. Und in diesem würden die Freiheitlichen wieder mitmischen.