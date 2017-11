Wien – Seit 17 Jahren ist Fritz Enzenhofer Landesschulratspräsident. Einen solchen wird es ab Anfang 2019 nicht mehr geben. Bildungsdirektoren werden dann in den Bundesländern werken. Enzenhofer wird das in Oberösterreich nicht sein. Er muss weichen. Slogan von ÖVP-Landeshauptmann Thomas Stelzer ist nämlich: „Neue Strukturen, neue Behörde, neue Köpfe.“ Und so wird er diesen Posten ausschreiben – und bis Mitte 2018 besetzen.

Favorit ist der derzeitige oberste und streitbare Lehrergewerkschafter Paul Kimberger. Dieser sagt der Tiroler Tageszeitung vorerst nur so viel dazu: „Es ist die Entscheidung von Landeshauptmann Stelzer, wen er vorschlägt.“

Sollte Kimberger die neue Behörde leiten – und danach sieht es aus –, müsste er vom Gewerkschaftsjob lassen. Er vertritt als Vorsitzender der ARGE Lehrer 126.000 Pädagogen. Im November des Vorjahres ist er einstimmig für weitere fünf Jahre bestätigt worden. Einen anderen Job wird der Christgewerkschafter behalten können: Kommende Woche stellt er sich im Linzer Design Center den Delegierten des Christlichen Lehrervereins (CLV) zur Wahl – als dessen Vormann. Er beerbt damit auch Landsmann Enzenhofer. 13.600 Mitglieder hat der CLV momentan.

Was sagt Enzenhofer dazu, dass er als Bildungsdirektor nicht erwünscht ist? „Dass es an meiner Leistung liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben beste Ergebnisse bei allen Studien.“ Jetzt gelte wohl: „Neuer Landeshauptmann, neue Perspektiven, neue Zeiten, neuer Kurz.“ Das könne „einen 62-Jährigen nicht kränken“, befindet Enzenhofer, der nach der Landtagswahl 2015 im Parteivorstand bei einer Kampfabstimmung für Stelzer votiert hat, im Gespräch mit der TT. Er werde 2018 in die „Korridorpension“ gehen. „Den genauen Termin werde ich in Absprache mit dem Landeshauptmann festlegen.“ Kimberger hält er für „hochqualifiziert. Er wäre ein guter Nachfolger.“

Fünf Jahre amtiert ein Bildungsdirektor. Anders als das Landesschulratspräsidentenamt ist das keine politische Funktion; es ist ein Beamtenjob. Was Enzenhofer missfällt: „Ich halte diese Lösung für mäßig richtig. Bildung ist hochpolitisch. Es sind politische Entscheidungen zu treffen. Der Landeshauptmann ist ja auch Politiker.“ Abgesehen davon: „Als Beamter des Ministeriums ist der Bildungsdirektor in zwei Richtungen weisungsgebunden – dem Bund und dem Land.“ Janusköpfig nennt Enzenhofer diese Konstellation.

Wer Bildungsdirektor werden will, muss sich bewerben. Der Landeshauptmann schlägt seinen Kandidaten vor; er braucht aber Einvernehmen mit dem Bildungsminister. Gibt es das, ist der Direktor für fünf Jahre bestellt. (kale)