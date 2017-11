Innsbruck – Die Tiroler VP-Abgeordnete Kira Grünberg wird das ihr von Opel geschenkte Auto jetzt doch zum handelsüblichen Preis kaufen. In den vergangenen Tagen gab es dazu heftige Debatten, auch die ÖVP geriet unter Druck. Heute fiel aufgrund interner Diskussionen die Entscheidung, dass Grünberg das Auto zu „marktüblichen Konditionen“ übernehmen wird.

„Kira Grünberg hat nach ihrem Sportunfall das Auto 2015 am ‚Tag des Sports‘ von Opel geschenkt bekommen. Die Übergabe erfolgte erst jetzt. Sie ist sich aber bewusst, dass jetzt für sie als Abgeordnete besondere Maßstäbe gelten. Daher hat sie sich entschieden, das Auto zu marktüblichen Konditionen zu übernehmen. Diese Vereinbarung wurde bereits mit Opel getroffen“, erklärte ÖVP-Sprecher Johannes Frischmann am Donnerstag in einer Aussendung. (pn, TT.com)