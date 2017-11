Carmen Baumgartner-Pötz

Wien, Innsbruck — Kira Grünberg und ihr Opel Insignia waren diese Woche Gesprächsthema Nummer eins. Darf sich eine Abgeordnete zum Nationalrat ein Auto schenken lassen? Nach heftigen Debatten, auch in den sozialen Netzwerken, zog die Neo-Parlamentarierin selbst die Reißleine: Sie wird das (für sie behindertengerecht umgebaute) Auto um den marktüblichen Preis — rund 40.000 Euro — kaufen. Der nach dem Lobbying-Skandal um den damaligen EU-Abgeordneten Ernst Strasser ins Leben gerufene ÖVP-Ethikrat wird den Fall nun nicht mehr prüfen, er sieht die Sache als erledigt an.

Was hängen bleibt, ist die Frage nach einem nach wie vor fehlenden Verhaltenskodex für Politiker hierzulande. Was geht und was nicht, ist nicht wirklich geregelt. Abgesehen von strafrechtlich relevanten Tatbeständen (Stichwort Antikorruptionsparagraph) sind die Grauzonen groß und moralische Maßstäbe eben nicht allgemeingültig, wie man jedes Mal aufs Neue merken kann, wenn wieder ein Fall von „Aber das geht doch nicht!" aufkommt. Prominente Beispiele gab es auch in Tirol in den letzten Jahren: Die Diskussionen um die Wohnungssituation von Ex-Landesrat Christian Switak und Ex-Landtagspräsident Helmut Mader etwa endeten mit Rücktritten und viel zerschlagenem Porzellan — und später eingestellten Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Nikolaus Scherak, Nationalratsabgeordneter und Verfassungssprecher der NEOS, fordert nun im Zuge des „Opel-Gate" Benimmregeln für alle Abgeordneten und verweist im Gespräch mit der TT auf den so genannten Greco-Bericht des Europa­rates (siehe Factbox unten). Bereits im Februar dieses Jahres hatten die europäischen Antikorruptionsexperten das Fehlen eines Ethik- und Verhaltenskodexes für Parlamentsabgeordnete hierzulande kritisiert. Aus Scheraks Sicht müssten mehrere Punkte geregelt werden: Geschenkannahme, Nebentätigkeiten (diese müssen bisher nicht im Detail ausgeführt werden) und mögliches Lobbying. Die ehemalige Höchstrichterin Irmgard Griss habe bereits vorgeschlagen, etwas zu diesem Thema auszuarbeiten. Dem Greco-Bericht hätte im Frühjahr eigentlich eine Arbeitsgruppe nachgehen sollen, doch aufgrund der vorgezogenen Parlamentswahl kam es dazu nicht mehr.

Auch in der SPÖ bedauert man, das Thema nicht bereits in der letzten Legislaturperiode zum Abschluss gebracht zu haben. Aus dem roten Parlamentsklub war zu erfahren, dass die SPÖ bereits beim nächsten Plenum einen entsprechenden Antrag einbringen möchte. Die ÖVP hat 2012 ihren eigenen Ethikrat ins Leben gerufen. Nach diesem Verhaltenskodex der Partei sollen Amtsträger und Mandatare nur geringfügige Geschenke annehmen.

Schon bisher ist Österreich mit Empfehlungen der europäischen Antikorruptionsexperten eher lax umgegangen. So haben die Greco-Experten etwa schon Ende 2014 einen „wirksamen Kontrollmechanismus" für Parteifinanzen gefordert, der nach wie vor nicht existiert.