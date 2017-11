Haben die Arbeitgeber keine Lust mehr auf Sozialpartnerschaft?

Rudolf Kaske: Das glaube ich nicht. Sozialpartnerschaft funktioniert. Nämlich auf betrieblicher Ebene, auf Kollektivvertragsebene und auf interessenpolitischer Ebene. Dazu sei angemerkt, Sozialpartnerschaft ist einerseits Konflikt, wie bei den letzten Metaller-Verhandlungen, aber auch Kooperation. Man kommt auf gemeinsame Lösungen. Auch wenn es um große Themen geht, wie die Zukunft des Arbeitsmarktes — Stichwort Digitalisierung — und Bildung. Einige wollen das nicht wahrhaben, aber die Sozialpartnerschaft war immer eine Zukunftspartnerschaft. Sie funktioniert seit über 70 Jahren und hat viele Regierungen überdauert.

Nicht erst seit der Metallerlohnrunde haben sich die Forderungen nach einer Reform der Sozialpartnerschaft gehäuft.

Kaske: Wer nach der Metallerlohnrunde wen wie böse angeschaut hat, will ich nicht kommentieren. Jeder hat für die Interessen seiner Gruppe gekämpft. Als es im Frühling um die Erhöhung des Mindestlohns und die Arbeitszeitflexibilisierung gegangen ist, war das keine leichte Situation für den Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl, für den ich eine Lanze brechen möchte. Da haben ihm einige aus der Industrie Betonpatscherl angezogen. Wir haben uns sehr bemüht, zu Lösungen zu kommen. Aber die Forderung der Arbeitgeber, zehn Stunden Normalarbeitstag, zwölf Stunden Höchstarbeitszeit, 60 Stunden in der Woche bei zwei Jahren Durchrechnungszeit, war für uns natürlich nicht akzeptabel. Das würde einen Verlust von bis zu 1,5 Mrd. Euro für die Arbeitnehmer bedeuten. Infrage gestellt wird die Sozialpartnerschaft von gewissen neoliberalen Kräften. NEOS, FPÖ und IV geht es nur darum, am bewährten System und damit am Grundpfeiler der Zweiten Republik zu rütteln. Die wollen den Arbeitnehmern ihren Schutzschild nehmen. Wir sind keine Nebenregierung, sondern Ideenspender, die darüber nachdenken, was man etwa am Arbeitsmarkt, über Bildung bis zu Themen wie leistbares Wohnen in der Republik ändern kann.

Die Kräfte, die der Sozialpartnerschaft und der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern kritisch gegenüberstehen, wurden mit der letzten Wahl gestärkt. Gibt es nun ein Machtungleichgewicht im Parlament zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern?

Kaske: Im Parlament gibt es natürlich ein Machtungleichgewicht. Man muss sich nur die Zusammensetzung des neuen Parlaments anschauen. Es gibt 30 Arbeitnehmervertreter, das sind knapp 16 Prozent der Abgeordneten. Demgegenüber gibt es 65 Arbeitgeber oder Freiberufler und 15 Funktionäre des Bauernbundes oder der Landwirtschaftskammer. Mehr als die Hälfte der Wähler sind Arbeitnehmer, das spiegelt sich aber im Parlament nicht wider.

Wie werden Sie darauf reagieren?

Kaske: Wir beurteilen jede Regierung danach, was sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer macht. Derzeit würde eine Beurteilung unter Kaffeesudlesen fallen, weil noch kein Regierungsprogramm am Tisch liegt. Wenn es aber so weit ist, werden unsere Experten sich sehr genau anschauen, was zum Vorteil und was zum Nachteil der Arbeitnehmer ist. Dementsprechend wird unsere Reaktion ausfallen.

Es sind ja bereits ein paar Dinge durchgesickert. Eine Arbeitszeitflexibilisierung per Gesetz wurde bereits von der vorherigen Regierung angekündigt, auch eine bundesweite Mindestsicherung nach oberösterreichischem Modell ist im Gespräch.

Kaske: Ich halte etwas von einer österreichweiten Mindestsicherung. Auch über das Verhältnis von Sach- und Geldleistungen kann man diskutieren. Zur Flexibilisierung kann ich nur sagen, dass Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höchst flexibel arbeiten. Was mit uns nicht geht, ist, wenn man ihnen in die Tasche greifen will

ÖVP, FPÖ und NEOS verfügen gemeinsam über eine Verfassungsmehrheit und könnten damit die Kammerpflichtmitgliedschaft abschaffen. Halten Sie das für möglich?

Kaske: Das sind theoretische Spiele, realpolitisch sieht die Sache aber anders aus. In der ÖVP sind mehrheitlich Personen aus der Wirtschaft und dem ÖAAB. Auch NEOS-Chef Strolz hat bereits gesagt, dass es nicht so einfach ist, die NEOS als Mehrheitsbeschaffer zu bekommen.

Der designierte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer kommt aus dem Lager von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das zuletzt nicht mit Kritik an der Sozialpartnerschaft gespart hat. Wird die Zusammenarbeit mit der WK künftig schwieriger?

Kaske: Ich kenne den Wirtschaftsminister schon lange. Er ist ein junger, dynamischer, innovativer Typ. Er trägt aber manchmal das Herz auf der Zunge. Und die Sozialpartnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man nicht übereinander, sondern miteinander redet. Das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch ans Herz gelegt.

Glauben Sie, dass die Arbeiterkammermitglieder mit der Pflichtmitgliedschaft einverstanden sind?

Kaske: Es gibt immer wieder Umfragen zur Zufriedenheit mit der AK, die nicht von uns gemacht werden. Diese fallen alle grundsätzlich immer wieder mit weit über 50 Prozent positiv aus. Im ersten Halbjahr 2017 hatten wir ein All-Time-High bei der Nationalbankumfrage mit 74 Prozent Zustimmung aller Österreicherinnen und Österreicher. Auch bei einer großen Mitgliederbefragung von uns erhielten wir auch von jenen, die sich zu AK-kritischen Parteien zugehörig fühlen, mehrheitlich Zustimmung. Also auch von FPÖ und NEOS-Sympathisanten.

Dann müssten Sie ja eine Abstimmung nicht fürchten. Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Mitglieder über die Pflichtmitgliedschaft abstimmen zu lassen?

Kaske: Die Frage, die sich stellt, ist, wie lange will man abstimmen? Bis es für die anderen passt? Auch eine Volksabstimmung darüber fände ich höchst eigenartig. Denn da stimmen Menschen ab, die gar nicht Mitglied der jeweiligen Kammer sind. Es gibt ja auch noch die Landwirtschaftskammer, Notariatskammer und so weiter. Diese Forderung kommt von der FPÖ. Die ÖVP hat sich vor der Wahl zu den Kammern bekannt. Was vor der Wahl gilt, hat auch nach der Wahl zu gelten

Sie sind noch bis April im Amt. Was sind die großen Herausforderungen für Ihren Nachfolger?

Kaske: Was mich nachdenklich stimmt, ist, dass in den jeweiligen Parteiprogrammen der möglichen Regierungspartner das Thema Zukunft der Arbeit nicht ausreichend beleuchtet ist. Da fallen die Arbeitsverhältnisse der Zukunft darunter, die Auswirkungen der Digitalisierung, Crowdworking und die Finanzierung des Sozialstaates. Zweitens erwarte ich mir, dass in Bildungsfragen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Da geht es um das Thema Qualifizierung, zu dem wir bereits Vorschläge gemacht haben. Und ein weiteres Thema ist Wohnen in Ballungszentren. Das ist zu teuer. Die Republik wächst. Es braucht ein modernes Mietrechtsgesetz.

Das Gespräch führte Stefan Eckerieder