Von Karin Leitner

Wien – Am 13. Dezember ist die zweite Nationalratssitzung nach der Wahl. Es ist die zweite ohne Grüne. Auf lediglich 3,8 Prozent Zuspruch haben sie es am 15. Oktober gebracht; vier Prozent sind nötig, um in das Hohe Haus einzuziehen. Wie geht es Interimschef Werner Kogler damit, dass er und seine Parteifreunde das parlamentarische Geschehen nur noch via TV verfolgen können? „Hätte ich Zeit, es zu verfolgen, würde es schmerzen“, sagt er der TT. Schon die konstituierende Sitzung habe er nicht mitverfolgen können. „Da mussten wir die Büroräume zudrehen. Auch ich habe Umzugsschachteln rausgeschleppt. Wenn ich nichts zu tun hätte, würde Leidenschaft wahrscheinlich zu Leid führen.“

Viele meinen, wäre der Vorhalt sexueller Belästigung nicht nach, sondern vor der Wahl publik geworden, säßen nicht Peter Pilz’ Leute im Nationalrat, sondern erneut Grüne. „Selbst zu solchen Gedanken, die naheliegen, komme ich nicht.“ Kogler ortet aber anderswo „eine Serie von Eigenfehlern. Man könnte darüber einen Polit-Krimi drehen.“ Er ist freilich mit anderem beschäftigt. Es gilt, die mit fünf Millionen Euro verschuldete Bundespartei zu sanieren. An mehreren Varianten werde gearbeitet. „Im Dezember soll es eine Lösung geben. Welche Variante genommen wird, wird gemeinsam mit den Gläubigern entschieden.“ Wie viel an Spenden konnten bis dato lukriert werden? „In den ersten beiden Wochen in Summe über 50.000 Euro. Das ist ungewöhnlich viel für Grüne.“

Nicht nur an der finanziellen Gesundung werde gearbeitet, sagt Kogler. Unter dem Motto „Grüne Zukunftsgespräche“ werde in den kommenden Monaten bei Großveranstaltungen über einen „Neustart“ debattiert. Erstmals am Dienstag vor Weihnachten, in Wiener Votiv-Kino: „Wir rechnen mit mindestens 200 Leuten, die keine Mitglieder sind.“ Derer meldeten sich viele, „die uns helfen wollen – organisatorisch, inhaltlich und mit Spenden“.

Auch wenn jene der Bundespartei am größten sind – auch in Landesgruppen gibt es Probleme, etwa in jener in Wien (siehe rechts). Vorfrau Maria Vassilakou wird kritisiert; manche drängen auf ihren Rückzug.

Sollte sie bleiben, gar wieder Spitzenkandidatin sein? „Bevor die Bundesgrünen nicht konsolidiert sind, werde ich anderen nicht zurufen, wie sie neu starten sollen. Wenn ich zum Vermitteln gebraucht werde, werde ich es tun. Sie sagt ja selbst, dass alles zur Disposition steht.“ Er orte bei den Wienern jedenfalls „ein sehr ambitioniertes Reformprogramm“.

Sollte dazu – für alle Grünen – ein neuer Modus bei der Listenerstellung für Wahlen gehören? Weg von basisdemokratischen Entscheidungen?

Für Kogler ist vorstellbar, „dass – wie bei den deutschen Grünen – die Kandidatin oder der Kandidat für den ersten und zweiten Listenplatz bundesweit von den Mitgliedern gewählt wird. Paritätisch. Und dass der Spitzenkandidat mehr Einflussmöglichkeit bei einzelnen Listenplätzen hat.“ Nicht mehr „so schwierig wie derzeit“ sollte sein, dass Quereinsteiger für die Grünen antreten können.

Wie lange wird Kogler, der das ehrenamtlich macht, den Grünen vorstehen? Ob er das bis zum Sommer mache, hänge davon ab, „ob erkennbar ist, dass aus den Bundesgrünen wieder ein lebender Körper wird. Ob die Wiederbelebung und Auferstehung gelingt.“ Ist das der Fall, möchte er auch fortan Nummer 1 sein? „Ich strebe das nicht an.“ Hat er schon eine personelle Alternative im Sinn? „Ich werde mich mit anderen umschauen. Aber wenn ich schon eine Idee hätte, würde ich sie noch nicht verraten.“