Sie waren vergangene Woche in Ihrer Funktion als Präsidentin des europäischen KMU-Verbandes und europäische Sozialpartnerin beim Sozialgipfel der Staats- und Regierungschefs in Göteborg. Was tragen Arbeitgeber zu einem sozialen Europa bei?

Ulrike Rabmer-Koller: Ohne starke Unternehmen, die Arbeitsplätze sichern und schaffen, haben die Menschen auch nichts von mehr sozialen Rechten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen sorgen für die meisten und stabilsten Arbeitsplätze. Auch in schlechteren Zeiten halten sie ihre Mitarbeiter, schaffen auch neue Jobs. So wurden auch in der letzten Krise rund 83 Prozent der neuen Jobs von KMU geschaffen. Es braucht also ein besseres Zusammenspiel zwischen Sozialem und Wirtschaft. Unser Ziel muss eine umfassendere europäische Wirtschafts- und Sozialstrategie für Europas Unternehmen und Bürger sein.

IV-Präsident Georg Kapsch wirft Politikern in Österreich vor, die Leitbetriebe zu vernachlässigen. Haben Sie das Gefühl für die KMU auch?

Rabmer-Koller: Überall in Europa stehen derzeit Start-ups und Scale-ups im Mittelpunkt, auch bei der Europäischen Kommission. Die Start-up-Initiative ist zwar sehr wichtig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir sehr viele traditionelle Unternehmen haben, die Jobs sichern und neue schaffen. Der aktuelle europäische KMU-Report zeigt, dass vor allem KMU die Jobmotoren sind. Sie sind die Basis für Wachstum, Jobs und Wohlstand — und brauchen mehr Aufmerksamkeit und dringend Verbesserungen der Rahmenbedingungen.

Sehen Sie diese Unterstützung bei den aktuellen Koalitionsverhandlern?

Rabmer-Koller: Ich gehe davon aus, dass für KMU sehr viele positive Maßnahmen gesetzt werden. Es gibt drei wesentliche Bereiche, die KMU enorm belasten: Nummer eins ist die Bürokratie. In den vergangenen Jahren hat die Bürokratie in Österreich zugenommen. Da braucht es dringend Entlastungen. Zweitens: der Fachkräfte-Mangel. Wir haben auf der einen Seite sehr viele Arbeitslose — und auf der anderen Seite klagt mittlerweile jedes zweite Unternehmen über zu wenige Fachkräfte. Das bedeutet, man muss viel stärker auf Aus- und Weiterbildung setzen. Das dritte Hindernis für KMU ist der Zugang zu Finanzierung.

Jetzt verhandeln zwei wirtschaftsliberale Parteien eine Regierung. Die Erwartungen an Schwarz-Blau müssten doch hoch sein.

Rabmer-Koller: Wichtig ist, dass dringend anstehende Reformen angegangen werden. Wenn wir uns die letzten zehn Jahre ansehen, hat Österreich im Vergleich zu anderen Regionen Schritt für Schritt an Boden verloren. Es wurde verabsäumt, die entsprechenden Reformen anzugehen. Wir brauchen finanzielle Mittel, um in Zukunftsthemen wie Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur zu investieren. Weiters bedarf es einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und natürlich brauchen wir endlich die Arbeitszeitflexibilisierung. Wir können im internationalen Wettbewerb nur dann bestehen, wenn die Wirtschaft schneller auf Veränderungen reagieren kann. Und wir brauchen eben ein schlankes, einfacheres System — also weniger Bürokratie.

Sie haben Reformen angesprochen. Gehört das Sozialversicherungssystem reformiert?

Rabmer-Koller: Das muss ganz dringend reformiert werden. Ich hoffe, dass die Koalition das entsprechend umsetzt.

Was würden Sie vorschlagen? Eine Kasse? Oder mehrere, dafür weniger Kassen?

Rabmer-Koller: Die Strukturen müssen schlanker und effizienter werden. Und es braucht klare Entscheidungswege, um Reformen voranzutreiben. Ich hoffe, dass die neue Regierung dieses Thema angeht. Durch schlankere und effizientere Strukturen könnten Versicherungsbeiträge reduziert und damit die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, die Gesundheitsversorgung abzusichern und trotzdem Effizienzpotenziale zu heben und Beiträge zu senken.

Sie sind ja auch Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Sie haben die Arbeitszeitflexibilisierung angesprochen. Glauben Sie, dass solche Themen künftig einfacher durchzubringen sind als früher?

Rabmer-Koller: Ich hoffe. Die Wirtschaft braucht diese ganz dringend. Wir sind ein exportorientiertes Land — allein aus dem Grund können wir nicht sagen, wir sind eine kleine Insel und koppeln uns ab. Die österreichische Wirtschaft muss sich dem Wettbewerb stellen. Da sind flexible Arbeitszeiten ganz wichtig. Aber was in der Debatte immer vergessen wird: Diese bringen ja nicht nur Vorteile für Firmen, sondern auch wesentliche Erleichterung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit auch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Gewerkschaft argumentiert ja damit, dass den Arbeitnehmern viel Geld verloren geht.

Rabmer-Koller: Es geht nicht darum, Überstunden-Zuschläge zu reduzieren, sondern für beide Seiten Erleichterungen zu generieren. Meine Mitarbeiter hätten gern noch flexiblere Arbeitszeiten. Ich ermögliche alles, was im gesetzlichen Rahmen ist. Leider sind mir aber oft die Hände gebunden, weil gesetzlich nicht das möglich ist, was sich meine Mitarbeiter wünschen.

Bisher war es so, dass die Sozialpartner immer stark eingebunden waren in Regierungsverhandlungen. Würden Sie sich als Wirtschaftskammer künftig etwas zurücknehmen und nur für Themen einsetzen, die sich lediglich auf die Sozialpartner beziehen?

Rabmer-Koller: Die Wirtschaftskammer ist die Interessenvertretung der Unternehmer — und wird sich sicherlich auch weiter bei allen Themen, die Unternehmer betreffen, entsprechend einbringen.

Die FPÖ will die Pflichtmitgliedschaft abschaffen. Der designierte Wirtschaftsbund-Chef Harald Mahrer ist dagegen. Wie stehen Sie dazu?

Rabmer-Koller: Als Präsidentin des europäischen KMU-Verbandes sehe ich international immer wieder, dass überall dort, wo es keine obligatorische Mitgliedschaft gibt, die KMU durch die Finger schauen. Die Großen zahlen sich die Interessenvertretung oder das Service z.B. in der Internationalisierung selber, KMU haben oft nicht entsprechende Mittel dazu. Um diesen Ausgleich zu schaffen, braucht es die obligatorische Mitgliedschaft. Aber natürlich muss sich auch die Organisation immer wieder verändern und modernisieren. Das machen wir ja auch. Die Wirtschaftskammer hat sich seit dem Jahr 2000 mehreren Reformschritten unterzogen und mehrfach die Beiträge reduziert. Es wird auch weitere Schritte geben.

Bedeutet das, dass Beiträge weiter reduziert werden?

Rabmer-Koller: Ja, mit der Wirtschaftskammer-Reform 2017 haben wir den Beschluss gefasst, noch einmal die Beiträge in Höhe von 100 Millionen Euro zu senken und weitere 30 Millionen in den Ausbau von zusätzlichen Services und Leistungen zu investieren. Das startet 2019.

Können Sie sich vorstellen, die Mitglieder zur Causa abstimmen zu lassen?

Rabmer-Koller: Ja, warum nicht?

Und eine Volksabstimmung?

Rabmer-Koller: Wir brauchen uns vor einer Abstimmung nicht fürchten. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Nutzen den Unternehmern entsprechend vermitteln.

Die ÖVP hat sich bisher nicht für das Aus der Pflichtmitgliedschaft ausgesprochen. Nun verhandelt sie mit der FPÖ, die das fordert. Glauben Sie, dass die ÖVP dabei bleibt?

Rabmer-Koller: Ich hoffe es, vor allem auch als Unternehmerin. Es wäre für die österreichische Wirtschaft, und da wiederum für die 99,7 Prozent KMU nicht gut, wenn die Pflichtmitgliedschaft in Frage gestellt wird.

Das Gespräch führte Serdar Sahin