Carmen Baumgartner-Pötz

Wien — „Eine Biografie über Sebastian Kurz? Der ist doch erst 31, reicht das für ein ganzes Buch?" So reagieren nicht wenige Lesejunkies auf das gerade erschienene Buch der Falter-Journalistinnen Nina Horaczek und Barbara Tóth. Sie vergessen dabei, dass Kurz zwar an Jahren jung ist, aber gefühlt ewig in der Politik. Offiziell seit er mit 16 an der Tür der ÖVP Meidling angeklopft hat (bekanntlich vergeblich), inoffiziell (aber das wurde so aus verschiedenen Gründen dann doch nicht nach außen kommuniziert) hat er sich schon davor gerne den Politikteil der Zeitung geschnappt. Was aber nicht heißt, dass er mit Journalisten besonders gut kann. Mit den Autorinnen gab es jedenfalls keinen Gesprächstermin, trotz mehrfacher Anfragen. Dabei ist das gut 100 Seiten dicke Büchlein trotz kritischer Auseinandersetzung mit dem Politiker keine Abrechnung geworden.

Horaczek und Tóth haben ihr Buch zur perfekten Zeit vorgelegt: Alle Zeichen und Entwicklungen deuten darauf hin, dass der türkise Retter der Volkspartei noch vor Weihnachten als jüngster Bundeskanzler der Republik angelobt wird. Die halbe Welt schaut nach Österreich und stellt sich immer noch die Frage: Wie hat er das gemacht?

Eine der Antworten darauf lautet: Kontrolle. Zufälle gibt es in der Welt des Sebastian Kurz nicht. Dafür Zielstrebigkeit und Disziplin. Horaczek und Tóth bringen zahlreiche Beispiele dafür und zeichnen den Weg nach, wie Kurz zu dem geworden ist, was er heute ist. Vieles, was in der Biografie über den amtierenden Außenminister steht, hat man schon einmal in Porträts gelesen, von dem her ist das Buch nicht reich an Überraschungen. Die Bündelung und der dichte, magazinartige Schreibstil tragen aber dazu bei, dass man trotzdem das Gefühl hat, etwas Neues zu erfahren, wenn auch nichts Spektakuläres. Was freilich auch an der erwähnten „Kontrolle" liegen mag: Sollt­e es tatsächlich Leichen in Sebastian Kurz' Keller geben, dann würden sie nicht ans Tageslicht kommen, dafür würde sein Team schon sorgen.

Diesem innersten Kreis, mit dem sich der ÖVP-Chef umgibt, widmen die Autorinnen ebenfalls viel Raum, ebenso seiner Prägung durch die Familie und seiner Wandlung. Politikbeobachter haben in den letzten Jahren schon viele verschiedene Kurz erlebt: den jugendlich-auffälligen JVP-Chef, der im Wiener Gemeinderatswahlkampf ausprobierte, wie oft „geil" in eine Presseaussendung passt, den „Everybody's darling"-Kurz, der dem Integrationsthema ein freundliches Gesicht gab (wenn auch inhaltlich nicht viel hängen blieb) und damit seine Marke formte, bis hin zum Law-and-Order-Kurz, der voll auf die Themen der FPÖ setzte und ihr damit bei der Wahl im Oktober das Wasser abgrub. Konkrete Inhalte? Werden überbewertet, wichtiger ist Marketing.

Man sollte dieses Buch gelesen haben, wenn man einen kleinen Blick hinter die sichtbare Kulisse des wenig greifbaren Kanzler-to-be werfen will. Und wenn daraus nur die Erkenntnis folgt, dass man sich den jungen Volkspartei-Chef besser nicht zum Feind macht.