Wien – Die Tatsache, dass das vorgesehene Rauchverbot in der Gastronomie doch nicht wie geplant kommen könnte, stieß am Montag bei der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) auf heftigen Widerstand. „Es geht hier um eine große Verantwortung. Wir müssen uns anstrengen, die Gesundheit der Jugend zu verbessern und Nichtraucher zu schützen“, wurde Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres in einer Aussendung zitiert.

Auch der Wiener Lungenkrebsspezialist Robert Pirker zeigte sich entsetzt über die geplante Abschaffung des Verbots. „Die Verhinderung dieser Maßnahme wäre ein Wahnsinn. Das ist gegen jeden wissenschaftlichen Beweis und gegen Österreichs Unterschrift unter die WHO-Rahmenkonvention zur Tabakkontrolle“, sagte er.

„Familien werden zerstört“

„85 Prozent der Lungenkrebserkrankungen in Österreich sind auf das Rauchen zurückzuführen und wären somit vermeidbar. Ich sehe jeden Tag Tragödien. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei Lungenkarzinomen beträgt nur 15 Prozent. Die Erkrankung zerstört ganze Familien, weil die Kinder dann ohne Mutter oder Vater aufwachsen müssen. Jeder zweite Raucher stirbt vorzeitig“, sagte Pirker, seit vielen Jahren Lungenkarzinomspezialist an der Klinischen Abteilung für Onkologie von MedUni Wien und AKH. Er hatte im Dezember 2016 auch die Welt-Lungenkrebs-Konferenz nach Wien gebracht.

Jugendliche besonders gefährdet

Szekeres verwies auf alarmierende Zahlen bei jugendlichen Rauchern in Österreich: „Im OECD-Schnitt greifen 11,7 Prozent der 15-Jährigen zumindest einmal pro Woche zur Zigarette. In Österreich liegt dieser Prozentsatz mit 14,5 deutlich darüber. Schon allein die Entwicklungen bei jugendlichen Rauchern sollten unsere Alarmglocken schrillen lassen.“

In dasselbe Horn bläst auch Pirker: „Man kann doch nicht jungen Menschen Zugang zu einem Suchtgift ermöglichen und sie abhängig machen. Die ganze Welt weiß, wie sehr das Rauchen schädigt, nur wir in Österreich wollen offenbar gegen den Strom schwimmen. In der britischen Medizin-Fachzeitschrift The Lancet wurden Anfang 2017 Zahlen zitiert, wonach das Rauchen weltweit pro Jahr 1000 Milliarden US-Dollar an Schäden verursacht. Das machen der Produktivitätsverlust und die Gesundheitskosten durch die Erkrankungen aus. Dem stehen 269 Milliarden US-Dollar an Steuereinnahmen aus dem Tabakverkauf entgegen. Da kann man doch nicht aus wirtschaftlichem Interesse für das Rauchen sein“, betonte der Onkologe.

Noch alarmierender ist die Zahl der gekauften Zigaretten: Dabei liegt Österreichs Jugend im Ranking von 35 Staaten auf Platz 6 und reiht sich hinter Gleichaltrige aus Ländern wie Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Albanien und Zypern ein. Im Vergleich dazu liegt Deutschland auf Rang 20 und Schweden auf Platz 35.

Raucheranteil in Österreich überdurchschnittlich

Der aktuelle „Health at a Glance“-Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) stelle Österreich im internationalen Vergleich ebenfalls kein gutes Zeugnis bei der Entwicklung des Rauchverhaltens aus. Während der Raucheranteil in anderen Ländern seit Jahren rückläufig ist, stagniert dieser hierzulande. In Österreich rauchten laut jüngsten Zahlen überdurchschnittlich viele Menschen und auch auffällig viele Frauen.

Negativer Einfluss auf Wissenschafts-Standort

Negativer Einfluss auf den Wissenschafts-Standort sei genauso zu erwarten, so Pirker. „Mir ist es gerade erst gelungen, von der Welt-Lungenkrebs-Konferenz, die einmal in Amerika, einmal in Asien und dann wieder in Europa stattfindet, zumindest jeden zweiten Kongress in Europa nach Wien zu bringen. Alternierend wird das in Barcelona sein. Man kann sich vorstehen, was geschieht, wenn das Gastronomie-Rauchverbot generell nicht kommt. In Wien waren zuletzt rund 6.000 Teilnehmer, welche Gäste von Hotels und Gastronomie waren.“

Ein Problem sei, dass die Lungenkrebspatienten keine Lobby hätten. „Menschen mit niedrigem Bildungsniveau rauchen öfter. Bekommen die Raucher dann Lungenkrebs, sterben sie schnell. Und die 15 Prozent, die überleben, wollen mit der Krankheit nichts mehr zu tun haben. Bei Brustkrebs überleben hingegen rund 80 Prozent der Betroffenen, da können sich längerfristig viel mehr Patientinnen für ihre Anliegen engagieren“, sagte Pirker.

Die Österreichische Ärztekammer steht hinter dem mit 1. Mai 2018 eintretenden Rauchverbot in der heimischen Gastronomie und spricht sich mit aller Entschiedenheit gegen eine Aufweichung oder gar Aufhebung aus. „Rauchverbot bedeutet nicht, den Rauchern die Zigarette zu verbieten, sondern Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in diesem Land zu übernehmen“, betonte Szekeres. (APA)