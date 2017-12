Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Wer wird künftig allwöchentlich am ovalen Tisch sitzen und an der Sitzung des Ministerrats teilnehmen? Welches Ressort wandert zu den Blauen, welches zu den Schwarzen bzw. bleibt bei diesen? Noch ist nicht alles ausverhandelt. Ein Name, der immer wieder erwähnt wird – und ob dessen die finalen Entscheidungen noch blockiert sind –, ist der des bisherigen Innenministers Wolfgang Sobotka. In der alten Koalition hatte der ÖVP-Hardliner aus Niederösterreich wichtige Aufgaben für den jetzigen ÖVP-Chef und baldigen Kanzler Sebastian Kurz übernommen. Er sorgte dafür, dass der damalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner vorzeitig der Politik Adieu sagte – und der rote Kanzler Christian Kern sein Macher-Image verlor. Derlei Arbeit muss belohnt werden.

Wo aber soll Sobotka künftig werken? Das Innenministerium wird laut Verhandlern nämlich eingebläut. Zuletzt ist hierfür FPÖ-General Herbert Kickl gehandelt worden. Der Chefstratege sieht sich aber lieber als Klubobmann.

Auch das Verteidigungsressort geht zur FPÖ. Damit muss sich Sobotka von seinen Sicherheitsagenden verabschieden. Und so ist er derzeit als Finanzminister im Gespräch. Für diesen Bereich war er mit wenig Fortune in der niederösterreichischen Landesregierung zuständig (Stichwort: Wohnbauförderungsaffäre).

Kurz würde Casinos-Vorstand Bettina Glatz-Kremsner als Hüterin des Staatshaushalts bevorzugen.

Also ist auch möglich, dass der ehemalige Lehrer und Hobbydirigent Sobotka Bildungsminister wird. Als solcher wäre er nicht nur für die Schulen zuständig, sondern auch für die Universitäten. ÖVP und FPÖ wollen die Wissenschaft aus dem Wirtschaftsressort herauslösen – und der Bildung zuschlagen.

Dritte Denkvariante in der ÖVP: Sobotka wird Nationalratspräsident. Dies hätte für Kurz den Vorteil, mit dem Wechsel der Kurzzeit-Präsidentin Elisabeth Köstinger in die Regierung auf ÖVP-Seite den Frauenanteil zu erhöhen; er will dahingehend ja Halbe-Halbe. Allerdings würde er damit dem Parlamentarismus einen üblen Dienst erweisen – und Umweltminister Andrä Rupprechter aus der Regierung kicken, der sich eines weiteren Regierungsamtes sicher ist. Köstinger würde ja die Umwelt- und Landwirtschaftsbelange übernehmen.

Bei der FPÖ ist Norbert Hofer der große Gewinner. Der Parteivize und Dritte Nationalratspräsident wird fortan ein aufgefettetes Infrastrukturministerium (zu Lasten zentraler Agenden aus dem Wirtschaftsressort) leiten.

Blau wird das Sozialministerium, ebenso das Außenamt, an dessen Spitze die FPÖ-nahe Publizistin Karin Kneissl stehen soll. Sie wird aber weniger Kompetenzen haben als Noch-Außenminister Kurz. Er nimmt die EU-Agenden mit in das Kanzleramt.

Dort wird er seinen Vertrauten, den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel, als Kanzleramtsminister an der Seite haben. Dessen Aufgabe wird sein, neben der Regierungskoordination Medien- und Kulturpolitik zu machen.