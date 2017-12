Wien – Die Roten müssen sich in einer neuen Rolle zurechtfinden. Die regierungsgewöhnte SPÖ ist fortan Oppositionspartei. In ihrer Zentrale neu aufgestellt ist sie nach wie vor nicht. Noch werken dort – öffentlich weitgehend unbemerkt – Christoph Matznetter und Andrea Brunner, die die Geschäftsführung vor der Wahl von Georg Niedermühlbichler übernommen haben; der war wegen der Silberstein-Affäre zurückgetreten. Bei einer Tagung am 4. Jänner soll ein neuer Parteimanager gekürt werden.

Dafür in Frage kommen etwa der bisherige Kanzleramtsminister Thomas Drozda und der steirische SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher. Es ist aber auch möglich, dass es erst nach dem Sonderparteitag der Wiener SPÖ, also nach dem 27. Jänner, eine neue Führung in der Zentrale gibt. Bei diesem Parteitag kandidiert der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder gegen Stadtrat Michael Ludwig. Gewinnt Schieder, muss ein neuer geschäftsführender Klubchef her. Als solcher ist Drozda ebenfalls denkbar. Es könnte aber auch Parteivorsitzender Christian Kern, der Klubchef ist, die Geschäftsführung der Fraktion übernehmen. (kale)