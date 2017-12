Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich am Mittwoch im Tiroler Landtag für die von den schwarz-blauen Koalitionsverhandlern ventilierte Reduzierung der Krankenkassen ausgesprochen. „Ich kann mir vorstellen, dass wir die neun Gebietskrankenkassen auf eine zusammenlegen und Leistungen harmonisieren“, so Platter. Es müsse aber etwa die Selbstverwaltung sowie die Finanz- und Budgethoheit erhalten bleiben.

Zudem dürften die Rücklagen nicht angetastet werden, erklärte Tirols Landeschef in der Fragestunde des Landtages: „Denn die Tiroler Gebietskrankenkasse hat gut gewirtschaftet. Daher darf es nicht sein, dass Tirol „die marode Kasse in Wien saniert“. Zudem müsse die Harmonisierung der Leistungen „integraler Bestandteil“ sein, betonte Platter. Eine Reduktion der aktuell 21 Sozialversicherungsträger auf die Hälfte werde notwendig sein. „Denn es versteht niemand, dass wir 21 haben“.

„Prozess muss mit Bundesländern vollzogen werden“

Dieser Prozess müsse jedoch mit den Bundesländern gemeinsam vollzogen werden – „und zwar noch vor der Begutachtung“, hob der Tiroler Landeshauptmann hervor: „Denn es ist besser von Anfang an dabei zu sein, als nachher etwas herausverhandeln zu müssen“. Diese Position habe er jedenfalls in die Verhandlungen eingebracht, meinte Platter: „Eine Garantie abgeben, dass es auch so kommen wird, kann ich aber nicht“.

Die Tiroler SPÖ hatte in der Fragestunde neben der Fusion der Gebietskrankenkassen und der damit ihrer Meinung nach zu erwartenden „Zerschlagung der Selbstverwaltung“ auch die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern thematisiert. Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik, die in der Abschaffung bzw. Reduzierung der Beiträge einen „Angriff auf die Arbeitnehmerschaft“ ortete, wollte von Platter ein Bekenntnis dazu, dass die Höhe der Kammerbeiträge nicht angetastet werden soll.

Platter verwies in diesem Zusammenhang aber auf die Verhandlungen in Wien und darauf, dass er nicht bei allen Themen eingebunden sei. Nur bei jenen, die die Bundesländer betreffen würden: „Aber meine Position ist: Ja zu den Kammern, Ja zur Pflichtmitgliedschaft und Ja zu einer Effizienzsteigerung sowie zu Reformmaßnahmen“, erklärte er, womit er eine Verminderung der Kammerbeiträge zumindest nicht direkt ablehnte. Platter, der sich als „bekennender Befürworter der Sozialpartnerschaft“ bezeichnete, betonte aber, dass die Reformen und die Effizienzsteigerung „tunlichst von innen heraus“ kommen müssten.

Platter ging nicht auf Arbeitszeitausweitung ein

Auf die geplante Ausweitung der maximalen wöchentlichen Arbeitszeit auf 60 Stunden, die der Grünen-LAbg. Ahmet Demir thematisieren wollte, ging Platter nicht ein: „Ich kann nicht zu jedem Verhandlungspunkt Stellung nehmen“.

Die Klubobfrau der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, forderte auch für Tirol eine Harmonisierung der Leistungen der Krankenkassen ein. Denn selbst hierzulande gebe es unterschiedliche. Die geplante Reduzierung der Kammerbeiträge bezeichnete auch sie als „Anschlag auf alle Arbeitnehmer und Hilfesuchenden“. (APA)