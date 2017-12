Wien – Immer wieder gefordert, zuletzt von Tirols Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP), jetzt soll sie realisiert werden: ÖVP und FPÖ einigten sich auf eine fixe Woche Herbstferien für alle Schulen. Zwischen dem Nationalfeiertag am 26. Oktober und dem Allerseelentag am 2. November bleiben künftig die Schulen geschlossen. „Diese Regelung soll eine wesentliche Erleichterung für Familien mit schulpflichtigen Kindern bringen“, wurde der Tiroler Tageszeitung aus Verhandlerkreisen bestätigt.

Während klar ist, wann die Herbstferien stattfinden, bleibt unklar, ob diese auf Kosten der schulautonomen Tage gehen sollen oder ob eine Sommerferienwoche gekürzt wird.

Die Koalitionsverhandlungen sollen in den Nachtstunden des morgigen Freitag ihren Abschluss finden. Bis dahin sollen noch die offenen Punkte geklärt und die Ministerliste fixiert werden.

Bereits am Samstagvormittag tagen jedenfalls die Gremien von FPÖ und ÖVP. Am Nachmittag will der künftige Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit dem künftigen Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache die Öffentlichkeit über das Regierungsabkommen informieren.

Am Montag soll die neue Regierung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. (TT)