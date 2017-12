Von Mario Zenhäusern

Innsbruck – Zufrieden mit dem Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ ist Landeshauptmann und ÖVP-Obmann Günther Platter. Obwohl selbst nicht Mitglied des Verhandlungsteams, sei er immer auf dem Laufenden und insbesondere bei den Länder betreffenden Themen auch eingebunden gewesen.

Die steuerliche Entlastung der Menschen, der Familienbonus oder die Einstellung von 2100 neuen Polizisten würden sich über Jahre hinaus positiv auswirken, ist Platter sicher. Auch im Bereich der Sozialversicherungen sei Konsens hergestellt worden. Die Reduzierung sei unumstritten. „Es ist wichtig, dieses Signal zu senden, weil es niemand versteht, dass wir in Österreich 21 Sozialversicherungsträger haben.“ Eine Straffung sei also notwendig. Platter reklamierte aber erfolgreich Gestaltungsspielräume in das Regierungsübereinkommen. „Wir brauchen regionale Verwaltungsstrukturen, wo Entscheidungen getroffen werden können. Das Kaunertal ist nicht Wien!“

Ein integraler Bestandteil der paktierten Reform sei die Leistungsharmonisierung. „Das ist aber keine Einbahn, sondern diese Maßnahmen müssen in einem gemeinsamen Prozess mit den Bundesländern erarbeitet werden.“ Letztlich gehe es nämlich auch um eine Kostenreduktion, erklärte Platter im Gespräch mit der TT: „Der Verwaltungsaufwand pro Anspruchsberechtigtem beträgt in Tirol 67 Euro, österreichweit 81 Euro.“ Dass die in Tirol gebildeten Rücklagen der Gebietskrankenkasse in Tirol verbleiben, verstehe sich von selbst: „Wir werden die marode Wiener Gebietskrankenkasse sicher nicht sanieren.“

Bei den Kammern werde an der Pflichtmitgliedschaft nicht gerüttelt. Die Kammern seien aufgefordert, der Regierung bis 30. Juni Vorschläge zu machen, wie sie ihre Effizienz verbessern und gleichzeitig die Pflichtmitglieder entlasten wollen. „Die Bundesregierung behält sich gesetzliche Maßnahmen vor, sollte sich da nichts bewegen.“

Als „hervorragende Persönlichkeit mit breiter Erfahrung im Management-Bereich“ bezeichnete Platter die neue, aus Tirol stammende Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung, Margaret­e Schramböck. „Es war mir persönlich ein Anliegen, dass Tirol weiterhin in der Bundesregierung vertreten ist.“