Wien — Die neue Regierung steht - das Programm auch. Rund zwei Monate nach der Nationalratswahl präsentiert Schwarz-Blau den Fahrplan für die kommenden Jahre. "Zusammen. Für unser Österreich." lautet der Titel des 182-Seitigen Dokuments, mit dem Österreichs Wohlstand ausgebaut werden soll. "Auch wenn Österreich grundsätzlich gut dasteht, haben wir in manchen Bereichen den Anschluss an die Spitze in Europa verloren", heißt es in dem Schreiben. Ein "sachlicher Stil in der Politik sowie eine klar pro-europäische Ausrichtung" seien die Grundlage der künftigen Regierungsarbeit.

Festere Zügel bei Sozialleistungen, Bildung und Sicherheit

Das Sozialsystem sei stark, aber nicht treffsicher und effizient genug. Trotz heftiger Debatten und Widerstands in den vergangenen Wochen hat sich die Regierung zur Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger entschieden. Dies sei nur eine der vielen Maßnahmen zum Bürokratieabbau. Für Migranten werden die Zügel fester angezogen: Illegale Zuwanderung soll mit einem neuen Asyl- und Fremdenrecht reduziert werden, Sozialleistungen soll es künftig erst nach fünf Jahren geben. Außerdem soll die Mindestsicherung für Asylberechtigte gekürzt werden.

Eine Schulreform soll Österreichs Bildungssystem verbessern: verpflichtender Deutschunterricht vor dem Schuleintritt mit Vorbereitungsklassen und ein zweites, verpflichtendes Kindergartenjahr "für jene, die es brauchen", sollen bereits bei den Kleinsten fruchten. Bei den Lehrberufen soll es eine höhere Durchlässigkeit geben.

Mit 2100 zusätzlichen Polizisten will die Regierung für mehr Sicherheit Sorgen, ebenso wie ein Sicherheitspaket zur Terrorbekämpfung, eine Strafgesetzbestimmung gegen politischen Islam und eine Beschleunigung von Asylverfahren. Daneben wird auch dem Thema Cyberkriminalität mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Die Steuern sollen in Richtung 40% sinken, mit Steuerentlastung will man auch den Tourismus stärken. Für die Zukunft wolle man auch verstärkt auf erneuerbare Energien setzen, hier wird eine 100-prozentige Stromgewinnung aus erneuerbarer Energie bis 2030 angestrebt.

"Leuchttürme" in "neuem Stil"

Es soll ein "neuer Stil" herrschen, und dazu gehöre auch eine neue Form der Zusammenarbeit. Zu dem "gemeinsamen Vorgehen" gehört auch, dass es einen Regierungssprecher geben wird und die politische Führung des Landes künftig unter einheitlicher Corporate Identity (CI) auftreten wird. Daneben wurden folgende Höhepunkte ("Leuchttürme") definiert:

Bürokratieabbau Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger

Nulllohnrunde für Politiker

Evaluierung von effizienzsteigernden Maßnahmen in den Ministerien

Klare Aufgabenreform

Zusammenlegung von Bundesbehörden (zb. FMA und ÖNB)

Neuordnung Bund/Land/Kompetenzbestände Artikel 10-15

Abschaffung der Grundsatz- und Ausführungsgesetzgebung

Transparenzdatenbank für Förderungen mit Sanktionen

Kürzung der Verwaltungskosten in den Ressorts um 5%

Flexiblere Arbeitszeiten als Win-win für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Verbindliche Bürokratiereduktion

Entlastung - Steuersenkung und Erleichterung des Alltags keine neuen Steuern

Reduktion der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40%

1500 Steuerbonus pro Kind pro Familie

Entlastung kleiner Einkommen durch Reduktion der Arbeitslosenversicherungsbeiträge

Tourismus stärken durch Steuerentlastung

Ausbau Kinderbetreuung und flexible Öffnungszeiten

Mietrecht Neu

Maßnahmen gegen Altersarmut und für sichere Pensionen Nach 40 Beitragsjahren: 1.200 EUR Mindestpension, 1.500 EUR für Familien

Reform der Mindestsicherung

Erhöhung des Pflegegeldes ab Pflegestufe 4

Abschaffung aller Pensionsprivilegien

Einführung von Landarztstipendien für den ländlichen Raum

Migration & Sicherheit 2100 zusätzliche Polizisten im Laufe der Legislaturperiode

Umsetzung des Sicherheitspakets zur effektiven Terrorismusbekämpfung

Stopp der illegalen Migration & Beschleunigung von Asylverfahren

Schwerpunkt auf Cyber Security und Sicherheitsforschung

Staatsbürgerschaftsrecht neu gestalten

Strafgesetzbestimmung gegen politischen Islam

Auflösung von auslandsfinanzierten Vereinen

härtere Strafen für Gewalt an Frauen und Kindern

EU-Vorsitz Klares Bekenntnis zu Europa und zum geltenden Europarecht bei nationalen Gesetzesinitiativen

Gipfel zur Lösung der Migrationsfrage auf Europäischer Ebene während der EU-Präsidentschaft

Digitalisierung Wieder zum Spitzenreiter bei E-Government werden

Schaffung einer Digitalen Identität

Schnellerer Breitband-Ausbau

5G-Vorreiterland werden

Digitale Betriebsstätte für Google & Co

Aufbau Digitale Plattform

Nachhaltigkeit & Klimaschutz Nationale Klima- und Energiestrategie

Ausbau der erneuerbaren Energie — 100% Strom aus erneuerbarer Energie bis 2030

Verstärkte Schaffung einer Kreislaufwirtschaft

Vollständiger Ausstieg aus Stromproduktion durch Kohle

Ausstieg aus Ölheizung im Neubau

Bildung - Schulreform zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für jene, die es brauchen

Fokus auf Lesen, Schreiben und Rechnen mit Schulnoten

Einführung einer Bildungspflicht

Deutsch vor Schuleintritt mit Vorbereitungsklassen

Einheitliche Herbstferien

Stärkung des Lehrerberufs und mehr Durchlässigkeit mit der Privatwirtschaft

Mehr Transparenz und Autonomie im Bildungssystem

Mitwirkungspflicht der Eltern

Bundeseinheitlicher Jugendschutz