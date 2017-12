Innsbruck – Die Südtirol-Politik war bisher eine Domäne der Volkspartei. Doch mit der im Regierungsprogramm verankerten „Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler“ deutschsprachiger und ladinischer Muttersprache gibt jetzt die FPÖ den Ton an. Der Obmann des Bergisel-Bundes und Südtirol-Sprecher NR Werner Neubauer gilt als Triebfeder für die Doppelstaatsbürgerschaft. Der Bergisel-Bund versteht sich als „Schutzverband der deutschen und ladinischen Bevölkerung Südtirols“. Bereits heute will Neubauer in Südtirol ein überparteiliches Bündnis für die weiteren Schritte schnüren. Gemeinsam mit der Landtagsfraktion Süd-Tiroler Freiheit um LA Sven Knoll, den Südtiroler Freiheitlichen, dem Heimatbund und den SVP-Altmandataren unter Führung von Südtirols Alt-LH Luis Durnwalder. Neubauer erläutert gegenüber der TT, dass noch offene Fragen in Expertenkreisen beleuchtet werden könnten. „Ich kann mir vorstellen, dass Durnwalder einem dieser Gremien angehört.“ Das gelte auch für die anderen Proponenten. „Landtagspräsident Herwig van Staa hat sich ebenfalls angeboten.“ Neubauer ist optimistisch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen rasch geklärt werden können. „Ich habe einen fertigen Gesetzestext faktisch in der Schublade.“ In der Südtiroler Volkspartei (SVP) ist man hingegen um eine behutsame Vorgangsweise bemüht. Schließlich gibt es bereits kritische Stimmen in der römischen Regierung. Benedetto Della Vedova, Staatssekretär im Außenministerium, warnt vor der Gefahr eines „ethnischen Nationalismus“ in Österreich. SVP-Chef Philipp Achhammer spricht deshalb von einer „Doppelstaatsbürgerschaft im europäischen Geist“, was wichtig sei. In der Umsetzung dieser zusätzlichen Möglichkeit trage man eine große Verantwortung. LH Arno Kompatscher (SVP) vertraut auf die europafreundliche Linie von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Das sagte er zur Zeitung La Re pubblica . (pn)