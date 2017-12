Von Wolfgang Otter

Kufstein – Enttäuscht – mit diesem Wort kann man am besten die Reaktion aus Kufstein auf das Regierungsprogramm von ÖVP/FPÖ im Zusammenhang mit dem Vignettenausweichverkehr beschreiben. In der Festungsstadt hat man große Hoffnungen darauf gelegt, dass es zu einer Ausnahmeregelung für Kufstein kommt. Also zu einer Gesetzesänderung, durch die der Autobahnabschnitt zwischen Staatsgrenze und Kufstein-Süd vignettenfrei wird oder überhaupt das Mautsystem neu geregelt wird. Letztlich heißt es nun im Regierungsprogramm: „Grundsätzliche Beibehaltung des derzeitigen Mautsystems − Vorantreiben von Verbesserungsvorschlägen für die Verkehrsproblematik im grenznahen Bereich: Unterstützung für die von Transit besonders belasteten Regionen, Verhinderung der Vignettenflucht, Maßnahmen zur Verhinderung von Ausweichverkehr.“

Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel hätte sich klarere Vorschläge erwartet. „Das ist sehr schwammig und eigentlich enttäuschend“, sagt er auf Anfrage der TT. „Die hatten ja jetzt zwei Monate dafür Zeit“, meint Krumschnabel. Aber zumindest habe man Kufstein nicht ganz vergessen. Angesichts der kommenden „Problemwochenenden“, an denen wieder viel Ausweichverkehr in der Stadt zu erwarten ist, sei das Vorgelegte zu wenig.

„Die Wintersaison steht vor der Tür und die Verkehrsbelastung durch den Vignetten-Ausweichverkehr wird die Kufsteiner und Kufsteinerinnen wieder in voller Härte treffen“, ärgert sich auch die grüne Bundesrätin Nicole Schreyer. „Die Problematik ist seit Jahren bekannt und ohne Änderung des Bundesstraßenmautgesetzes wird sich die Situation für die leidgeprüfte Bevölkerung nicht verändern“, meinen Schreye­r und der grüne Landtagsvizepräsident Hermann Weratschni­g.

Sie alle erinnern an die Podiumsdiskussion im Rahmen einer Kundgebung in Kufstein. Damals war den Kufsteinern von der Bundespolitik Abhilfe versprochen worden.

„Ich bitte noch um etwas Geduld“, sagt die Wörgler FPÖ-NR Carmen Schimane­k, die bei der Kundgebung am Podium saß. Sie habe sich dafür eingesetzt, dass das Kapitel im Regierungsübereinkommen auftaucht. In weiterer Folge hätte sie bereits einen Termin Mitte Jänner beim neuen Infrastrukturminister Norbert Hofer in dieser Sache. Dabei erhofft sie sich erste Ergebnisse. „Norbert Hofer war bereits in Kufstein und ihm ist die Problematik bewusst“, sagt Schimanek.

Auch der Unterländer ÖVP-NR Andrä Rupprechter betont, dass er zu seinem Versprechen stehe und sich für Kufstein einsetze. Auch er habe bereits mit Hofer gesprochen und wolle auch die neue Tiroler Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP) für eine Unterstützung gewinnen.