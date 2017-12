Wien, Innsbruck – Zum Weihnachtsfest und dem bevorstehenden Jahreswechsel schrieben auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Spitze der Bundesregierung Briefe an die TT. „Weinachten ist eine Zeit, die man mit Familie und Freunden verbringt, eine Zeit des Innehaltens. Was uns zusammenhält, ist die Bereitschaft, füreinander da zu sein. Ich wünsche der gesamten Redaktion sowie allen Leserinnen und Lesern der Tiroler Tageszeitung frohe und erholsame Weihnachtsfeiertage und ein gutes Neues Jahr 2018“, schreibt Van der Bellen.

Das zu Ende gehende Jahr sei in Österreich im Zeichen der Veränderung gestanden, betonen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. „Wir sind uns bewusst, was tagtäglich von den Menschen in unserem schönen Land geleistet wird. Sei es im Beruf, in der Familie oder im Ehrenamt. Dieser Einsatz macht unser Land zu dem, wie wir es kennen und schätzen. Wir werden einen neuen Stil in der Politik leben und unser Bestmögliches geben, um das Leben für die Menschen zu verbessern und unser Land zurück an die Spitze zu bringen. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern der TT ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2018!“ (TT)