Seggauberg — „Schulklassenfeeling" — das haben Minister bei ihrer Klausur. Es ist ihre erste Zusammenkunft in großem Stil. Die meisten haben einander bei der Angelobung am 18. Dezember erstmals getroffen.

Nun sitzen sie an zwei Tagen in einem Saal in einem Schloss. Den Kontakt nach außen halten anfangs nur ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Die Sorge, dass einer der Neuen gegenüber Medienvertretern etwas „Falsches" sagt, scheint groß zu sein. Etliche der Koalitionäre sind politisch ja jungfräulich. Kontrolle ist gefragt.

Erst am Abend kommen alle Regierenden unter die Presseleut'. In einem Restaurant im südsteirischen Kaindorf. Es ist eine einstige Buschenschank, in die der Unternehmer Dietrich Mateschitz investiert hat. Chefin Beatrix Drennig begrüßt, das tun auch Kurz und Strache. ÖVP-Klubchef August Wöginger und Ex-ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka sind mit von der koalitionären Partie. Der nunmehrige Nationalratspräsident wird tags darauf 62 Jahre alt. Gefeiert wird schon jetzt, inklusive kurzer Laudatio des Kanzlers.

Am nächsten Tag wird der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Seggau vorstellig. Kernöl, Krainer Würstel, Kren, Gin und Wein vom Gamlitzer Gut der Familie von ÖVP-Ministerin Juliane Bogner-Strauß überreicht er Kurz & Co. im Fürstenzimmer des historischen Bischofssitzes. Wohl gemünzt auf die ständig beteuerte Harmonie zwischen den neuen Bündnispartnern im Bund befindet Schützenhöfer: Der Start sei gelungen, das gute Verhältnis müsse aber auch halten. „Es ist wie in einer Ehe. Nach den Flitterwochen kommt der Alltag." (kale)