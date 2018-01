Wien – Es ist eines der Prestigeprojekte von Sebastian Kurz (ÖVP). Schon im Wahlkampf hat der jetzige Bundeskanzler immer wieder auf seinen Plan verwiesen, die Familienbeihilfe für Kinder im Ausland zu kürzen.

Die EU-Kommission will sich das näher ansehen. „Wir nehmen diese Ankündigung zur Kenntnis und werden die Gesetze auf ihre EU-Rechts-Konformität prüfen, wenn sie einmal angenommen sind“, erklärte eine EU-Kommissionssprecherin in Brüssel. Künftig sollen die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land, konkret die vom Statistischen Amt der EU veröffentlichten vergleichenden Preisniveaus, als Basis für die Höhe der Familienbeihilfe herangezogen werden. Das soll Österreich künftig Einsparungen von rund 114 Mio. Euro im Jahr bringen. Neben einer nationalen Regelung will sich Österreich in Brüssel für eine gesamteuropäische Lösung einsetzen. Die EU-Kommission hatte sich zu dem Vorhaben bisher ablehnend geäußert.

Juristen beurteilen das Vorhaben der Regierung unterschiedlich. Der Sozialrechtler Wolfgang Mazal geht davon aus, dass eine Anpassung der Transferleistung an die Lebenshaltungskosten in den jeweiligen Ländern rechtlich hält, weil die Familienbeihilfe laut seiner Argumentation als Unterhaltsunterstützung zu sehen ist. Günter Herzig, Professor für Europarecht an der Universität in Salzburg, meinte hingegen im ORF-Radio, dass eine an den Wohnort angeknüpfte Anpassung der Familienbeihilfe wegen einer EU-Verordnung unzulässig sei. Ähnlich argumentiert Franz Leidenmühler, Vorstand am Institut für Europarecht in Linz und SPÖ-Gemeinderat.

Um welche Summen es geht, ist nicht ganz klar. Schwarz-Blau spricht von 273 Mio. Euro Familienbeihilfe, die 2016 an ins Ausland lebende Kinder flossen. Laut Anfragebeantwortung des Finanzministeriums vom vergangenen März waren es nur rund 54 Mio. Euro – 1,6 Prozent vom gesamten Kuchen. (TT, APA)