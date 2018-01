Von Benedikt Mair

Innsbruck — Trotz sinkender Flüchtlingszahlen und des Assistenzeinsatzes des Bundesheeres bei den Grenzkontrollen am Brenner: Für Tirols Exekutive und Politik ist die anhaltende Auseinandersetzung mit illegalen Migrationsströmen einer der Hauptgründe, um beim Innenministerium mehr Planstellen für Polizisten einzufordern. Laut dem Koalitionsprogramm der neuen Regierung aus ÖVP und FPÖ sollen ab 2019 bundesweit 2100 neue Arbeitsplätze in diesem Sektor geschaffen werden. Geht es nach Landeshauptmann Günther Platter und Landespolizeidirektor Helmut Tomac, soll ein erheblicher Anteil davon Tirol zugeteilt werden.

Im vergangenen Jahr wurden laut Auskunft der Landesverwaltung bereits 146 zusätzliche Planstellen bei der Tiroler Polizei geschaffen. Diese waren noch durch die Sicherheitsvereinbarung mit Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) ermöglicht worden. Mit 1. Oktober 2017 waren somit 2235 Bedienstete beschäftigt — 2066 im Exekutivdienst, 169 in der Verwaltung. Bis 2019 sollen weitere 104 Planstellen hinzukommen. 150 Polizeischüler sollen zudem in diesem Jahr ihre Ausbildung beginnen — nur in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark gibt es mehr Polizeischüler.

Höherer Bedarf als in anderen Bundesländern

Auch wenn sich die Personalia im Innenministerium geändert haben: An den mit Wolfgang Sobotka ausgehandelten zusätzlichen Arbeitsplätzen soll nicht gerüttelt werden. „Durch den intensiven Personaleinsatz im Rahmen der Migrationsproblematik und die zweijährige Ausbildung wird der Effekt erst verzögert spürbar werden. Die Planungen und diesbezüglichen Umsetzungen laufen gegenwärtig aber unverändert", versichert Landespolizeidirektor Helmut Tomac. Außerdem erkennt er eine „fortlaufende Belastung durch Migration" und will deshalb bei den von der neuen Regierung angekündigten 2100 zusätzlichen Planstellen für Polizisten „durchaus Ansprüche erheben. Es gibt in Tirol, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, einfach einen höheren Bedarf."

Der Ankündigung zusätzlicher Arbeitsplätze im Polizeidienst steht auch Landeshauptmann Günther Platter wohlwollend gegenüber. In einer schriftlichen Stellungnahme fordert er, „dass die Sicherheitsvereinbarung dahingehend evaluiert wird, dass viele dieser neuen Planstellen Tirol zugeteilt werden". Platter erwarte sich vom neuen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) „weiterhin eine kompromisslose Haltung bei Kriminalität und illegaler Migration. Ich bin entschlossen, am Brenner weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn es zu einer Verschlechterung der Lage kommt, und hoffe, dass Herbert Kickl diese Linie wie sein Vorgänger mitträgt."

Tomac zieht positive Bilanz

Mit der Arbeit Sobotkas im Innenministerium zeigen sich sowohl Tomac als auch Platter überaus zufrieden. „Die mit Sobotka ausgearbeitete Sicherheitsvereinbarung befindet sich auf Kurs", betont der Landeshauptmann. Auch abseits der Aufstockung der Polizeibediensteten habe man im vergangenen Jahr einige wichtige sicherheitspolitische Maßnahmen umsetzen können. Für Tomac sind die Eröffnung der Polizeiinspektion am Innsbrucker Hauptbahnhof, der personelle Ausbau des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl sowie der Assistenzeinsatz des Heeres am Brenner zentrale Punkte. „Bei vielen vereinbarten Maßnahmen wurden die Erwartungen übertroffen", freut sich der Landespolizeidirektor. Zudem werde im November 2018 die neue Landesleitzentrale in Betrieb gehen. Im März 2018 soll das Siegerprojekt für das Sicherheitszentrum Tirol feststehen.

Ob das Innenministerium den Forderungen der Tiroler Politik und Polizei nachkommen wird und will, ist noch nicht bekannt. Laut Platter und Tomac habe es noch keine Gespräche diesbezüglich gegeben.