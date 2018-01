Von Michael Sprenger

Wien – Am Sonntag saß der harte Kern der Unterstützer von Andreas Schieder vier Stunden zusammen. Minutiös wurde ein Delegierter nach dem anderen nach einem internen Raster abgehandelt. Wer tendiert zu welchem Kandidaten, wer gilt als fixer Wähler von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, auf welche Stimme kann SPÖ-Klubchef Andreas Schieder bauen? Am Ende der vier Stunden machte sich in Schieders Team Optimismus breit. Nach dessen Berechnung kann Schieder mit einem Vorsprung von knapp 180 Stimmen rechnen.

Nicht weniger pessimistisch die Ludwig-Getreuen. Sie rechnen mit einer klaren Mehrheit bei den Delegierten der Gewerkschaft. Eine interne Abstimmung im Präsidium habe eine „klare Mehrheit“ für Ludwig ergeben, bestätigte der Wiener FSG-Chef Christian Meidlinger.

Die Gewerkschaft stellt 120 Delegierte. In der Berechnung des Schieder-Lagers stimmen aber nur 65 der Gewerkschafter für Ludwig. 55 würden demnach für Schieder votieren.

Breite Unterstützung erhofft sich Ludwig in den Flächenbezirken. Zudem kann er auf Unterstützung der Boulevard-Medien bauen.

Schieder hat im Wiener Ausschuss sowie in den Innenstadtbezirken klar die Nase vorn. Auch bei den sonstigen Parteiorganisationen weist der Zeiger in Richtung des Klubchefs.

In den kommenden Tagen wird das Match um die Nachfolge von Michael Häupl weiter Fahrt aufnehmen. Bezirk für Bezirk wird man um jede Stimme werben. Zudem stellen sich die beiden Kontrahenten einem Hearing.

Seit Montag ist klar, dass nur Schieder und Ludwig um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters und Wiener SPÖ-Obmanns Michael Häupl rittern werden.

Spontane Kandidaturen am Parteitag sind zwar möglich. Die Hürde dafür ist jedoch hoch: Ein Bewerber bräuchte eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten, um überhaupt zur Abstimmung zugelassen zu werden.