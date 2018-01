Wien — Mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Infrastrukturminister Norbert Hofer und FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sind die Freiheitlichen an „Fans" gemessen auf Facebook stark vertreten — gemeinsam kommen sie auf 1,4 Millionen „Gefällt mir"-Angaben.

Innenminister Herbert Kickl steckt da noch in den Kinderschuhen. Bis dato verzichtete der 49-Jährige auf ein öffentlichen Konto in den sozialen Netzwerken. Seit 19. Dezember aber ist er mit einer Fanseite auf Facebook vertreten. Trotz täglicher Postings wollte die Anzahl der „Likes" allerdings nicht so recht anschwellen.

Schützenhilfe von Strache

Darum initiierten die Betreuer der Seite kurzerhand ein Gewinnspiel. Das Ziel: 10.000 „Likes" bis zum 6. Jänner. Der Gewinn: ein Treffen mit Herbert Kickl. Wer den Beitrag mit einem Daumen nach oben markiert, kommentiert, Freunde einlädt und teilt, kommt quasi in den Lostopf und hat die Möglichkeit, gemeinsam mit ihm das FPÖ-Neujahrstreffen in der Pyramide Vösendorf zu besuchen. „Du nimmst am spektakulären Einzug teil und sitzt an einem Tisch mit den Spitzenpolitikern der FPÖ", heißt es in dem Beitrag.

Der Ansturm auf das Gewinnspiel blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück, sodass die am Samstag gestartete Aktion noch am selben Tag um drei Tage verlängert wurde. FPÖ-Parteichef H.C. Strache leistete Schützenhilfe und teilte das Posting auf seiner Facebook-Seite, der 771.000 Menschen folgen.

Originalpost nachträglich Regeln angepasst

Am Montag konnte die 10.000er-Grenze schließlich durchbrochen werden. Kickl bedankte sich für die Unterstützung — wohl nicht wissend, dass er mit dem Gewinnspiel die hauseigenen Facebook-Regeln gebrochen hatte. Dort heißt es nämlich, dass „persönliche Chroniken und Verbindungen zu Freunden nicht für die Organisation von Promotions genutzt werden dürfen." Aufforderungen wie „teile diesen Beitrag" oder „markiere deine Freunde, um teilzunehmen" sind also verboten. Davon dürften die Betreiber auch Wind bekommen haben — denn das Originalposting wurde am Montagvormittag dementsprechend abgeändert, wie der Bearbeitungsverlauf zeigt (siehe Bild unten). Konsequenzen blieben bis dato aber aus.

Dem Kurznachrichten-Dienst Twitter wird der Innenminister wohl weiter fern bleiben. In einem Interview mit der Kronen Zeitung beteuerte er darauf angesprochen: „In die Gruppe der Sozialexhibitionisten werde ich mich nicht einreihen." (tst)