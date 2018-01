Von Michael Sprenger

Wien – Bislang gibt es nur die klar formulierte Absichtserklärung, das Arbeitslosengeld neu zu regeln. Bis Jahresende soll das Modell vorgelegt werden. Doch seit Tagen herrschen bei den zentralen Eckpunkten der Reform in der Regierung und innerhalb der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ Widersprüche.

Sozialministerin Beate Hartinger (FPÖ) hatte einen Zugriff auf das Vermögen von Langzeitarbeitslosen kategorisch in Abrede gestellt. Doch dieser soll kommen. Am Rande des gestrigen Ministerrats hieß es von ÖVP-Seite, dass „die Sozialministerin an die kurze Leine genommen“ werde.

Offiziell heißt dies: Um die Neuregelung des Arbeitslosengeldes kümmern sich jetzt – in Absprache mit Sozialministerin, Wirtschaftsministerin und Finanzminister – die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ).

Grundsätzlich sieht das Regierungsprogramm vor, dass das Arbeitslosengeld in Zukunft degressiv gestaltet sein soll. Je länger man ohne Job ist, umso geringer soll die Leistung ausfallen. Die Notstandshilfe soll zudem abgeschafft werden, womit ein Überführen des Arbeitslosen in die Mindestsicherung möglich ist. Streitpunkt war nun, ob in dem Fall auf das Vermögen der Betroffenen zugegriffen werden kann.

Zweiter Streitpunkt: Das Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe sind Leistungen des Bundes, für die Mindestsicherung kommen hingegen die Länder und auch die Gemeinden auf. Das ruft die Länderchefs auf den Plan. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) versicherten jedoch gestern den Ländern, dass es hier zu einem finanziellen Ausgleich kommen soll. Zugleich machte aber der Kanzler klar: Wer nur kurz ins System eingezahlt habe und sich beim AMS mit Ausreden „durchzuschummeln“ versuche, müsse damit rechnen, dass auf sein Vermögen zugegriffen wird, wenn eines vorhanden ist. Strache ergänzte: „Durchschummler“ werde man nicht „durchtragen“.

Kaum hatte dies die Regierungsspitze ausgesprochen, kamen die ersten Querschüsse, dieses Mal von der FPÖ. Die Länderchefs aus Tirol und Kärnten – beide befinden sich im Wahlkampf – lehnen einen Zugriff auf das Vermögen von Arbeitslosen ab. Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger halte das „nicht für zielführend“. Nicht nur die Koalitionsparteien, auch die 167.000 Bezieher der Notstandshilfe wüssten derzeit nicht, wie es weitergehe, meinte Ex-Sozialminister Alois Stöger (SPÖ).