Von Serdar Sahin

Wien – Die schwarz-blaue Regierung hat wie angekündigt gestern den Familienbonus beschlossen. ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger bezeichnete das Vorhaben kürzlich gar als das „Prestigeprojekt“ dieser Regierung. Dementsprechend herrschte große Freude in der Regierungsspitze.

Mit dem Familienbonus werde eines der zentralen Ziele, nämlich die Entlastung für Familien, umgesetzt, befand ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Niemand würde schlechter aussteigen. Bis 24-Jährige würden besser aussteigen als in der Vergangenheit – der Fokus gelte aber Eltern, die arbeiten gehen und Kinder bis 18 Jahre haben, so der Kanzler.

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sprach überhaupt von der „größten Familienentlastung in der Geschichte Österreichs“. Die FPÖ fordere seit zwölf Jahren Steuerentlastungen für Familien, und heute werde genau dies umgesetzt, frohlockte er. Beide Parteien würden mit dem Familienbonus „zentrale Wahlversprechen“ einlösen.

Familien leisten viel, dies würde aber oft zu wenig honoriert. Die neuen Maßnahmen seien daher ein wesentlicher Schritt, meinte der FPÖ-Obmann: „Wir wollen österreichische Familien entlasten und kein Förderprogramm für Groß-Zuwandererfamilien.“ Das Modell sei daher auf jene abgestellt, die hier arbeiten: „Das ist fair und sozial gerecht.“

Doch was bringt der Familienbonus überhaupt? Ein Überblick:

Der „Familienbonus Plus“ – wie es im Vortrag an den Ministerrat heißt – soll die Steuerlast pro Kind im Jahr um bis zu 1500 Euro reduzieren. Gestaltet ist er als „Absetzbetrag“. Kanzler Kurz nannte für das Modell mehrere Beispiele. Demnach müssen bis zu einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1700 Euro künftig keine Lohn- und Einkommenssteuer bezahlt werden. Familien mit zwei Kindern und einem Einzeleinkommen von 2300 Euro brutto ersparen sich 3000 Euro Steuerlast und damit 100 Prozent. Bei 2500 Euro spart man sich rund 80 Prozent der Steuerlast und bei 3000 Euro 55 Prozent. Eine Negativsteuer wird es nicht geben. Der Familienbonus steht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu, sofern Anspruch auf Familienbeihilfe besteht. Das Kind oder die Kinder müssen allerdings in Österreich leben.

Im Gegenzug werden der bisherige Kinderfreibetrag von 440 Euro (bei Paaren 600 Euro) und der Betreuungsfreibetrag von maximal 2300 Euro pro Kind gestrichen. „Aus Gründen der Vereinfachung und der Transparenz“, wie es im Ministervortrag heißt. Diese Freibeträge haben aber nicht eins zu eins die Steuerschuld, sondern nur die Bemessungsgrundlage reduziert.

Im Vorfeld wurde kritisiert, dass Geringverdiener, also all jene, die so wenig verdienen, dass sie keine Steuern zahlen, nicht von der Maßnahme profitieren würden. Zur Orientierung: Ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von ungefähr 1250 Euro zahlt man Lohnsteuer. Für diese soll es nun eine Sonderregelung geben. Geplant ist hier, den Alleinerzieher- und den Alleinverdienerabsetzbetrag zu erhöhen. Die konkrete Höhe ist noch nicht bekannt und wird noch verhandelt. Bis dato beträgt der Alleinverdienerabsetzbetrag 364 Euro pro Jahr. Ist die Einkommensteuer so niedrig, dass sich der dieser nicht auswirkt, kommt es bisher zu einer Gutschrift des Absetzbetrages inklusive einem Kinderzuschlag, der derzeit zwischen 130 und 220 Euro beträgt.

Für volljährige Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird, soll der Anspruch auf einen „Bonus“ in der Höhe eines Absetzbetrages von 500 Euro bestehen.

In einem Haushalt kann der Absetzbetrag wahlweise von einem Partner in Anspruch genommen werden oder auf beide Partner verteilt werden. Für getrennt lebende Eltern, die Unterhalt leisten, soll der Familienbonus nach der gegenwärtigen Regelung des Kinderfreibetrages auf beide Eltern aufgeteilt werden, mit dem Ziel, „die Bedürfnisse des Kindes bestmöglich abzudecken“. Hier brauche es aber Änderungen im Unterhaltsrecht, an denen noch gearbeitet werde, sagte Kurz.

Das Gesetz dazu soll noch vor dem Sommer im Parlament beschlossen werden und per 1. Jänner 2019 in Kraft treten.

Die Kosten für das Vorhaben werden mit 1,5 Milliarden Euro beziffert. Da die erwähnten Freibeträge wegfallen, bleiben Mehrkosten von 1,2 Milliarden Euro. Laut Finanzminister Löger sollen 700.000 Familien mit 1,2 Millionen Kindern vom Kinderbonus profitieren.

Für die schwarz-blauen Pläne gab es Lob und Kritik. So bezeichnete SPÖ-Chef Christian Kern gegenüber der APA das Regierungsvorhaben als grundsätzlich positiv. Aber: „Man verabschiedet sich damit vom Grundsatz, dass jedes Kind gleich viel wert sein soll.“ Kern missfällt vor allem, dass Bezieher von niedrigeren Einkommen gar nicht erst in den Genuss des Familienbonus kommen würden. Die Regierung unterscheide zwischen Kindern, deren Eltern mehr verdienen, und Kindern, deren Eltern weniger verdienen. Mit zwei Kindern müsse man überhaupt zu den Besserverdienern gehören, wenn man Anspruch auf den Familienbonus haben soll.

Für schlecht hält Kern auch die von der Regierung präsentierte Lösung für Alleinerzieherinnen. „Völlig untauglich“, meint Kern. „Ein Manager wird damit den Ballettunterricht seiner Kinder zahlen können, während Alleinverdienerinnen Almosen bekommen.“

Das Argument, dass Menschen mit niedrigem Einkommen keine Steuern zahlen und deshalb auch nicht von Steuerentlastungen profitieren könnten, hält Kern für falsch. „Die zahlen jedes Mal Steuern, wenn sie Milch kaufen oder mit dem Bus fahren.“ Es brauche deshalb auch hier eine Entlastung. „Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, muss das allen Kindern in gleichem Ausmaß zugutekommen.“ Der SPÖ-Chef hält die Pläne alles in allem für eine „unausgegorene Wahlzuckerl-Aktivität vor den Landtagswahlen. Den Preis dafür wird man noch zu zahlen haben.“

Der ÖGB findet, dass Familienfreundlichkeit anders aussehe. „Je höher das Einkommen, desto höher die Entlastung, Eltern mit niedrigem Einkommen gehen leer aus“, meint Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Renate Anderl. Sie fordert, dass Geld- durch Sachleistungen ersetzt werden. Von Gratis-Kindergärten etwa würden alle Eltern gleich profitieren, unabhängig davon, wie viel sie verdienen. Dies würde außerdem Frauen eine Erwerbstätigkeit ermöglichen, so Anderl.

Auch die Arbeiterkammer hält die schwarz-blauen Pläne nicht für familienfreundlich. Sie fordert mehr Kinderbetreuungsplätze und ausreichende Öffnungszeiten.

Die Caritas freut sich hingegen vor allem über die geplante Erhöhung der Alleinerzieher- und Alleinverdienerabsetzbeträge, seien doch gerade Alleinerzieher sowie kinderreiche Familien besonders von Armut betroffen. Jedes Kind verdiene die gleichen Chancen, unabhängig davon, in welche Familie es hineingeboren wurde, erklärt Caritas-Präsident Michael Landau.

Die NEOS begrüßen das Vorhaben, die Steuerzahler zu entlasten, der Familienbonus sei aber der falsche Weg. Um die Chancengerechtigkeit für Kinder zu stärken, präferieren sie Absetzbeträge und Sachleistungen wie Betreuungsplätze.