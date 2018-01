Von Karin Leitner

Wien – Als „Neujahrsempfang“ ist jene „Groß-Demo gegen Schwarz-Blau“ ausgeschildert, die es kommenden Samstag in Wien geben soll. Regierungsgegner wie die „Plattform für eine menschliche Asylpolitik“, die „Offensive gegen Rechts“ und die „Plattform Radikale Linke“ organisieren den Aufmarsch. Vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof wird es über die Mariahilfer und Babenberger Straße zum Ring, dann auf den Heldenplatz gehen. Die Proponenten des Widerstands orten bei den neuen Koalitionären rassistische, rechtsextreme und neofaschistische Tendenzen.

Im Innenministerium, das FPÖ-Mann Herbert Kickl führt, ist man alarmiert. In einem Schreiben des Bundesamts für Verfassungsschutz an „Sicherheitsbeauftragte eines Betreibers kritischer Infrastruktur“, das der Tiroler Tageszeitung vorliegt, heißt es: „Das politische Linksspektrum in Österreich bezog schon während des Nationalratswahlkampfes 2017 Stellung gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Die bevorstehenden und vermutlich in den nächsten Monaten anhaltenden Proteste gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ weisen relevante Gefährdungspotenziale auf.“

Für den 13. Jänner werde „innerhalb der linken, zivilgesellschaftlichen Gruppen und auf der Seite der gewaltbereiten, autonom-anarchistischen Verbindungen zum Großprotest aufgerufen. Als Demonstrationsanmeldung liegt die Kundgebung einer nicht dem unmittelbar gewaltbereiten Spektrum zuordenbaren Gruppe vor.“ Die Verfassungsschützer verweisen aber auch darauf, dass „eine dem gewaltbereiten Spektrum zuordenbare Gruppe aus dem Umfeld militanter, autonom-anarchistischer Verbindungen“, die einen „einschlägigen Aufruf“ verbreite, unterwegs sein werde.

Exekutive: Keine Gewaltaufrufe im Netz

Gewaltaufrufe im Internet seien bisher nicht wahrgenommen worden, heißt es bei der Wiener Exekutive. Bis zu 1300 Polizisten werden die Demonstration überwachen.

Gewaltbereite Autonome könnten den 26. Jänner im Auge haben. Da gibt es den Burschenschafterball in der Hofburg. Heinz-Christian Strache wird auch heuer zugegen sein – wenn, wie ein Sprecher sagt, „nichts Gröberes dazwischenkommt“.