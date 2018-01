Von Karin Leitner

und Michael Sprenger

Wien – Nach wie vor euphorisch sind die Bundesblauen. Endlich nicht mehr von der Opposition aus schreien müssen, endlich mit an der Macht. „Auf Augenhöhe“ sind die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP vonstattengegangen, „auf Augenhöhe“ wurden die Ressorts verteilt. Auch jene Ministerien, in denen sie ihre Leibthemen spielen können – Inneres und Verteidigung –, haben FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und die Seinen: Ein rigoroser Kurs gegen Ausländer kommt bei vielen Leuten gut an. Die Freiheitlichen können ihrer Selbstetikettierung als „Heimatpartei“ treu bleiben.

Schwieriger wird das beim Zusatz „sozial“. Das zeigt sich schon an den ersten inhaltlichen Aktivitäten der Koalitionäre. Vom „Familienbonus“ werden Schlechterverdiener weniger haben. Die ÖVP bedient mit dieser Neuerung ihre Klientel. Das tut sie auch in Sachen Arbeitslosengeld: „Degressiv“ wird dieses künftig sein. Das heißt: Je länger jemand keinen Job hat, desto weniger Geld bekommt er vom Staat. Mit der Notstandshilfe soll Schluss sein; Mindestsicherung wird es geben. Nach derzeitigem Stand muss der Betroffene sein Vermögen – bis auf 4000 Euro – aufbrauchen. Die Regierenden schließen nicht aus, dass das für Arbeitslose fortan ebenso gilt.

In blauen Reihen abseits der Koalition wird bewusst, dass diese Novitäten viele der eigenen Wähler spüren werden. Das macht Funktionäre nervös. Vor allem jene, die alsbald eine Wahl zu schlagen haben. Und so begehren sie öffentlich auf. Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger und sein Kärntner Pendant Gernot Darmann verwahren sich dagegen, auf das Vermögen zuzugreifen. Der niederösterreichische FPÖ-Frontmann Udo Landbauer befindet, dass es „keine Härtefälle“ geben dürfe. Blaue Ländervertreter, darunter Burgenlands Johann Tschürtz, haben sich auf diese Sprachregelung verständigt, um bisherige Anhänger nicht zu vergraulen: Vermögen müsse „grundsätzlich“ tabu sein; für arbeitslose „Millionäre“ sollte das aber nicht gelten.

In Landesorganisationen missfällt auch anderes, was sich im Regierungsbund tut. FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger hatte – was das „Arbeitslosengeld neu“ anlangt – kundgetan, dass es diese finanzielle Unterstützung unbefristet geben solle; und Vermögen nicht angetastet werde. Regierungschef Sebastian Kurz korrigierte sie, Hartinger reagierte mit einem „Der Kanzler hat natürlich Recht“. Trotz des Mea culpa will die ÖVP „die Sozialministerin an die kurze Leine nehmen“. Das empört Freiheitliche: Das Harmoniegehabe dürfe nicht so weit gehen, dass sich Blaue von Schwarzen „vorführen“ lassen.