Von Michael Sprenger

Wien – In zwei Wochen findet der mit Spannung erwartete Parteitag der Wiener SPÖ statt. In einer Kampfabstimmung zwischen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und dem geschäftsführenden Klubobmann im Nationalrat, Andreas Schieder, wird der Nachfolger von Michael Häupl­ gekürt. Debattiert wird auf dem Parteitag jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit; Medienvertreter sind nicht zugelassen. Dies hat das Landespräsidium beschlossen.

Aus dem Büro des Stadtrates hieß es dazu gegenüber der Tiroler Tageszeitung: Ludwig trage diesen Beschluss „solidarisch“ mit. Und über die Nachfolge des Langzeitbürgermeisters sei „eh schon ein Jahr lang öffentlich diskutiert“ worden.

Ludwig-Herausforderer Schieder sieht das im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung anders. „Ich hätte es gern gesehen, dass auch dieser Parteitag wieder so abläuft wie immer. Denn ein Parteitag ohne eine öffentliche Debatte ist ein blödes Signal.“ Will Schieder darauf pochen, dass diese Festlegung rückgängig gemacht wird? „Nein, ich akzeptiere natürlich den Beschluss des Präsidiums und will keinen Streit entfachen.“

So werden also am 27. Jänner Schieder und Ludwig hinter verschlossenen Türen jeweils für sich werben. Die anschließende Diskussion der Delegierten bleibt intern.

Nach der Wahl ist eine Pause angesetzt. Mit der Verkündung des Ergebnisses dürfen dann die Journalisten in den Saal. Damit sollen sie auch hören, was der neue Wiener SPÖ-Chef den Genossen zu sagen hat.

Zum Finale des Parteitages wird Michael Häupl seinen großen Auftritt bekommen. Seit 1993 steht der Bürgermeister den Wiener Sozialdemokraten vor. Die Würdigung und Verabschiedung Häupls ist naturgemäß medienöffentlich.