Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Familienbonus beschlossen, Herbstferien auf Schiene, Arbeitslosengeld/Notstandshilfe neu in Ausarbeitung, Deregulierungsoffensive detto – die neue Regierung ist seit knapp einem Monat im Amt und hat sich ein hohes Tempo verordnet. Bewusst gleich zu Jahresbeginn ging die erste Klausur über die Bühne, nun soll Schritt für Schritt – und das rasch – umgesetzt werden, was man in den Koalitionsverhandlungen fixiert hat.

Fritz Plasser ist über die Geschwindigkeit von Bundes­kanzler Sebastia­n Kurz (ÖVP) und Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) nicht erstaunt: „Ich habe nicht erwartet, dass sich die Regierung zwei Monate dem Anfangsklima hingibt, sondern dass es zu einigen einschneidenden Reformen im Wirtschafts- und Sozialsystem kommt“, meint er im TT-Interview. Insofern sei auch der bereits im Wahlkampf angekündigte Familienbonus keine Überraschung, wohl aber die sehr kontrovers diskutierte Notstandshilfe mit dem Hin und Her zwischen Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) und dem Bundeskanzler. Für Plasser hat das viel mit dem Thema „Akzeptanzmanagement“ zu tun: Wie kommuniziert man ein unpopuläres Vorhaben am geschicktesten? „Da wäre ich wohl erst mit den Konturen eines tatsächlichen Planes an die Öffentlichkeit gegangen“, so der langjährige ÖVP-Beobachter.

„Von nichts überrascht“ ist Anton Pelinka. „Besonders kritische Punkte hat die Regierung bisher ausgeklammert, es gibt insgesamt nur wenig Ecken und Kanten“, attestiert der Politikwissenschafter. Ein europapolitisches Profil von Schwarz-Blau kann er noch nicht erkennen. Dafür zeigt sich Pelinka im TT-Gespräch verwundert über den Wildwuchs in der Außenpolitik und darüber, wer sich wann zu Wort meldet: „Da gibt es einen Verkehrsminister Hofer, der Südtirol-Politik macht, einen Klubobmann Gudenus, der nach Banja Luka fährt – da muss man sich schon fragen: Was bleibt noch für die Außenministerin übrig?“

Wobei Pelinka einer neuen Regierung durchaus eine Einarbeitungszeit zugesteht: „Wenn eine Regierung neu ist, gibt es eine Phase des Lernens und es müssen die Kompetenzunterschiede erst deutlich gemacht werden.“ In weiterer Konsequenz bedeute das aber auch: Mangels Richtlinienkompetenz könne Kurz zwar Hartinger-Klein beim Thema Notstandshilfe jetzt in die Schranken weisen, aber „wenn es darauf ankommt“, falle das Thema halt doch in ihr Ressort.

Unpopuläres Thema Vermögenszugriff bei längerer Arbeitslosigkeit hin oder her: Sowohl für Plasser als auch für Pelinka genießt Schwarz-Blau einen klaren Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung, was das Regieren jetzt komfortabel macht. Dazu kommt, dass dieses Jahr vier Landtagswahlen anstehen, bei denen beide Parteien gute Ergebnisse erwarten dürften. Die FPÖ vor allem deshalb, weil sie von einer schwachen Ausgangslage und dem Wegfallen des Team Stronach profitiert, die ÖVP, weil sie zumindest in Niederösterreich, Tirol und Salzburg den Landeshauptmann- und nunmehr auch Kanzler-Bonus hat. „Solange beide Parteien ein Wachstumspotenzial gegenüber Dritten haben, wird sich die Divergenz zwischen ihnen nicht bemerkbar machen“, analysiert Pelinka, der der neuen Regierung „ein gutes erstes Jahr 2018“ prophezeit. 2019 könnte es dann schon anders aussehen.

Birgt das Tempo der Koalition Risiken, Stichwort „Speed kills“? Plasser sieht in dem Wechsel einen „Umbruch“. Dass sich die Regierung jetzt bemühe, die in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen, sei logisch, schließlich sei die Überwindung des politischen Stillstands ein wichtiges Wahlmotiv gewesen. Viele Wähler hätten die Hoffnung, dass die Regierungsarbeit in Fahrt komme. Bezüglich diverser Kommunikationspannen setzt Plasser Hoffnungen in Regierungssprecher Pete­r Launsky-Tieffenthal, den er als „sehr reflektierten“ Menschen mit „großem Blick“ schätzt. In einer zentralen Kommunikationsrolle könnte seine Funktion mehr substanziellen Aspekt beinhalten.