Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – „P“ wie Politik: „Politik ist menschliches Handeln, das zum Ziel hat, verbindliche Regelungen in und zwischen Gruppen von Menschen herzustellen. In demokratischen Systemen hat sie auch die Aufgabe, eine gerechte Verteilung von Gütern zu sichern, sich um die Schwächeren in einer Gesellschaft zu kümmern.“ „P“ wie Politiklexikon für junge Leute: Es hat die Aufgabe, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren die verwirrende Welt der Politik verständlich zu machen. Als 2007 das Wahlalter in Österreich auf 16 Jahre gesenkt wurde, hat das Bildungsministerium den Innsbrucker Politologen Reinhold Gärtner mit der Erstellung betraut, ein Jahr später erschien die erste Ausgabe.

Für den Universitätsprofessor, der für gewöhnlich in Hörsälen Studenten für die komplexe Materie zu begeistern versucht, war das eine „spannende Zeit“: „In jedem Bundesland hat eine Lehrperson die Begriffe an ihrer Schule getestet – ob sie zu schwierig, zu leicht oder zu unverständlich sind.“ Die Einträge sollten nicht zu lang sein, „sie sind eine Erstinformation“, so Gärtner. Wer neugierig geworden ist, kann sich über Links eigenständig auf den weiteren Weg des politischen Lernens machen. Von Politikverdrossenheit keine Spur, auch wenn dieses Wort im Lexikon ebenfalls nicht fehlen darf, es kommt noch vor Populismus.

Das zeigen jedenfalls die Zugriffszahlen der für jeden frei zugänglichen Online-Version, die jedes Jahr „auf beeindruckende Weise“ zunehmen, wie es von Seiten des Bildungsministeriums heißt. 2009 hatten im ersten Halbjahr monatlich durchschnittlich 4500 Besucher auf die Website zugegriffen, in den ersten sechs Monaten 2017 fast 90.000, also 20 Mal so viele. Im Auftrag und in Abstimmung mit der Abteilung Politische Bildung im Ministerium betreut das Zentrum polis – „Politik lernen in der Schule“ – die Homepage www.politik-lexikon.at.

Gemeinsam mit Gärtner werden die Einträge regelmäßig aktualisiert, und das geht mitunter recht schnell: Als im Vorjahr Montenegro der ­NATO beitrat, wurde die Liste der Mitgliedsländer noch am gleichen Tag ergänzt. Aber es gibt auch viele neue Bezeichnungen wie Inklusion, Weltkulturerbe, Islamisierung, Rechtspopulismus, Gewalt im Internet, Terrorismus – nötig gewordene Ergänzungen, die in ihrer Gesamtheit selbst zum Begriff dafür wurden, wie sich die Welt innerhalb von nur zehn Jahren verändert hat, im positiven und negativen Sinn. Gärtner: „Damals war vieles noch kein Thema in Österreich.“

Der Autor freut sich über den enormen Erfolg der Online-Ausgabe, gibt aber auch ganz offen zu: „Zehn Jahre nach Erscheinen würde ich mir eine Neuauflage der Printversion wünschen. Ein Buch hat immer eine ganz eigene Wirkung.“ Das Lexikon ist vergriffen, aber noch in vielen Bibliotheken verfügbar. Von Seiten des Bundes gibt es kein Geld dafür, es bräuchte private Sponsoren. „Ein Buch könnte bei Jungbürgerfeiern verteilt werden oder durch eine Bank bei der Eröffnung eines Jugendkontos.“ Gärtner wird immer wieder darauf angesprochen, viele würden es auch gerne ihren Kindern oder Enkeln schenken, um sie damit ins politische Denken einzuführen.

„P“ steht weiters für politische Bildung. In der Theorie und laut Lexikon geht es dabei darum, „zu lernen, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können, wie man sich ein eigenes Urteil bildet oder wie man für Menschenrechte eintreten kann“. In der Praxis würde sich Gärtner ein eigenes Unterrichtsfach dafür an allen Schulen wünschen. Auch in die Fortbildung des Lehrpersonals müsste mehr investiert werden.

„Die Grundlagen über Politik zu kennen, ist zentral für unser gesellschaftliches Zusammenleben, dass über Demokratie geredet wird und was sie wirklich bedeutet.“ Denn auch Nordkorea nenne sich „Demokratische Volksrepublik“. Auf die Frage „Was heißt Demokratie?“ lautet die Antwort aber: „Staaten, die Grund- und Menschenrechte schützen und vertreten und dafür sorgen, dass alle die gleichen Rechte und Pflichten haben, aber auch die gleichen Möglichkeiten.“ Zu finden unter „D“ im Politiklexikon.