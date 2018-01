Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Eine brechend volle Eventlocation über den Dächern von Wien. Draußen alpin anmutendes Schneegestöber, drinnen Speckbrote, Knödel und Käsknöpfle und das Who’s who der derzeitigen und vergangenen ÖVP: Am Tag nach dem Tirolerball in Wien hatte LH Günther Platter gestern Mittag zu einem politischen Gipfeltreffen geladen: Es war die Westachse, die sich in die Auslage stellte, neben Platter seine Amtskollegen Arno Kompatscher aus Südtirol und Markus Wallner aus Vorarlberg sowie die Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (alle ÖVP). Der Grundtenor: Wir (westlichen) Länder haben unsere eigenen Vorstellungen. Und die tun wir selbstbewusst kund.

Platter nahm seinen Parteifreund, Finanzminister Hartwig Löger coram publico in die Pflicht: Reformen des Bundes dürften nicht auf Kosten der Länder gehen: „Die Sparsamen dürfen nicht die Deppen sein“, tönte er; immerhin hätten die westlichen Bundesländer einen Vorsprung erarbeitet, etwa beim Wirtschaftswachstum und den Arbeitslosenzahlen. Und er betonte, man werde in den Bundesländern einen „eigenen Weg“ gehen – aber in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Bund. Löger fasste Platters Ankündigung „Wer anschafft, der zahlt“ aber nicht als Kampfansage auf: „Ich unterschreibe eigentlich alles, was Günther Platter gesagt hat“, meinte er zur TT nach der Rede des Landeshauptmanns. Für ihn sei klar, dass geplante Reformen mit den Ländern abgestimmt werden müssten; dabei müsse man in erster Linie über Inhalte reden und dann im zweiten Schritt erst über die finanziellen Mittel.

In den Ländern hatte sich zuletzt Widerstand zu den Plänen geregt, die Notstandshilfe abzuschaffen und Langzeitarbeitslose in die von den Ländern teilfinanzierte Mindestsicherung fallen zu lassen. Gegenüber der TT nannte Platter auch noch den Bildungsbereich und die Reformen bei den Sozialversicherungsträgern als Themenfelder, bei denen die Länder den Ton mitangeben wollen. Er habe zwar keine Sorge, dass die westlichen Bundesländer unter der neuen Bundesregierung zu kurz kämen – „wir sind eh ständig in Kontakt mit Bundeskanzler Sebastian Kurz“ –, aber es sei wichtig, beizeiten die eigenen Überlegungen in Wien deutlich zu machen und zu markieren. „Positionen können nun einmal völlig konträr sein“, so Platter. Etwa beim Thema Transit, für das im Osten des Landes oft das Verständnis fehle.

Dass die Bundesländer bei Reformen gern die Bremser gäben, stimme so jedenfalls nicht, ist sich Platter mit Wallner und Salzburgs Landtagspräsidentin Pallauf einig: Man wolle vielmehr „Motor des Reform-Schnellzugs“ sein. Allerdings dürfe man den Ländern dann nicht den Treibstoff absaugen.

Wallner, der den starken Föderalismus „als Vorarlberger in der DNA hat“, verwies auf die konservative Finanzpolitik, die sein Bundesland seit Jahrzehnten verfolge. Mit zentraler Bürokratie kann er wenig anfangen: „Es muss um einen Wettbewerb der besseren Idee gehen: näher am Bürger, effizient und günstig“, so Wallner. Föderalismus heiße für ihn, miteinander einen Stufenbau errichten, so dass jeder etwas davon hat.

Die Salzburgerin Brigitta Pallauf will in dem Auftritt der Westachse keinen erhobenen Zeigefinger in Richtung Wien erkennen. Es sei aber sinnvoll, die seit Langem freundschaftliche Zusammenarbeit zu nutzen, um Gemeinsames gegenüber dem Bund zu unterstreichen. „Wir können einfach ein anderes Bewusstsein schaffen, wenn wir dreifach auftreten“, meint Pallauf, die für die Bundesländer gerne klarere Kompetenzen hätte.

Als indirekten Wahlkampfauftakt für die Tiroler Landtagswahl am 25. Februar wollte der Landeshauptmann die von der Initiative „Wir für Platter“ organisierte Veranstaltung nicht verstanden wissen. Und doch nutzte er die Bühne und das Publikum voller ehemaliger und derzeitiger Spitzenpolitiker für Kritik am Bundes-Koalitionspartner. Ohne Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) namentlich zu nennen, erklärte er zu dessen jüngster Wortwahl: „Der eine oder andere Rülpser ist nicht notwendig.“ Und auch zum martialisch gehaltenen blauen Wahlkampf-Auftakt in Tirol müsse er etwas sagen: „Da hört sich bei mir die Hetz auf.“ Ihn hätten nämlich viele Menschen angesprochen, dass sie Angst hätten. „Ich warne vor diesen Tendenzen. Ich will ein ordentliches Miteinander“, richtete er den Freiheitlichen aus.