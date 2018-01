Von Michael Sprenger

Wien – Für ihn, Reinhard Todt, ist die Entscheidung schon gefallen. Er wird am Parteitag der Wiener SPÖ in der Kampfabstimmung für Andreas Schieder stimmen. Der geschäftsführende Klubobmann stehe „für Weltoffenheit und sozialen Zusammenhalt“, sagt Todt im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Für ihn ist es auch eine Mär, dass am 27. Jänner die Parteitagsdelegierten aus den Flächenbezirken für Wohnbaustadtrat Michael Ludwig stimmen werden. „Es gilt der alte Grundsatz: In der Wahlzelle ist man alleine. Ich komme aus Simmering, und ich weiß von vielen Delegierten aus meinem Bezirk, die sich Schieder als neuen Wiener Parteichef und künftigen Bürgermeister wünschen. Denn er kann die SPÖ wieder zur starken Einheit formen – und 2020 als Nachfolger von Michael Häupl die Gemeinderatswahlen gewinnen.“

In seiner Funktion als neuer Präsident der Länderkammer gibt sich Todt kämpferisch im Namen des Föderalismus. „Wenn es die neue Bundesregierung ernst meint mit der Staatsreform, dann kann sie auf unsere Unterstützung bauen. Aber wir werden als Bundesrat ein erklärter Gegner von Schwarz-Blau sein, wenn sie eine Politik gegen die Länder versucht. Da wird es von der Länderkammer einen klaren Widerstand gegen die Bundesregierung geben.“

Er selbst befürchtet in Österreich eine Zunahme der Armut. „Der Familienbonus und die von der Bundesregierung geplante Neuregelung der Arbeitslosenversicherung weisen genau in diese Richtung. Wir werden daher im Bundesrat im März eine Enquete zur Armutsgefährdung abhalten. Meine weiteren Schwerpunkte für die kommenden sechs Monate werden der Bereich ‚Wohnen‘ und der Komplex ‚Digitale Zukunft sozial gerecht gestalten‘ dar- stellen.“

Todt selbst betont seine guten Beziehungen zu den Ländern. Er freute sich sehr, dass er am Samstag zu Gast beim „Tiroler Ball“ im Wiener Rathaus war.