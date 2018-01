Dmitrij Ljubinskij wirft Kiew vor, das Friedensabkommen von Minsk nicht umsetzen zu wollen, hofft auf eine Wiederbelebung enger Beziehungen Russlands zu Europa und fordert eine breite Friedenslösung für Syrien.

Im Konflikt um die Ostukraine hat sich zuletzt auch Kiew für den Einsatz von UNO-Blauhelmen ausgesprochen. Kiew fordert eine Stationierung von UNO-Soldaten aber nicht nur an der Frontlinie, sondern vor allem entlang der Grenze zu Russland. Kann man in dieser Frage einen Kompromiss finden?

Dmitrij Ljubinskij: Die Ukrai­ne befindet sich im Bürgerkriegszustand und UNO-Blauhelme könnten internationale Anstrengungen zur Lösung dieses Konfliktes unterstützen. Aber für einen Kompromiss in der von Ihnen erwähnten Frage fehlt bis jetzt das Allerwichtigste – die Bereitschaft der heutigen ukrainischen Führung, mit den Regionen Donezk und Lugansk einen direkten Dialog einzugehen. Kiew hat noch nicht einmal damit begonnen, den Schlüsselteil des Minsker Abkommens – die politischen Punkte – umzusetzen. Der vereinbarte Sonderstatus für beide Gebiete, eine Amnestie für alle Konfliktbeteiligten und die Abhaltung regionaler Wahlen existieren seit mehr als drei Jahren nur auf dem Papier. Wie kann in einer solchen Situation Vertrauen der Volksrepubliken gegenüber irgendwelchen Initiativen, die von Kiew ausgehen, entstehen? Und viele diskutieren in der ukrainischen Hauptstadt bereits offen über den Wunsch nach einer militärischen Revanche im Osten des Landes und über die Notwendigkeit, das Minsker Abkommen fallen zu lassen. Niemand ist taub. Donezk und Lugansk sind bestimmt nicht naiv.

Der Konflikt um den Donbass hat sich zuletzt verschärft. Die US-Regierung will zudem Panzerabwehrraketen an Kiew liefern. Kann das Friedensabkommen von Minsk überhaupt noch gerettet werden?

Ljubinskij: Eine sehr richtige Frage – nicht zuletzt an Deutschland und Frankreich als die westlichen Garanten des Minsker Abkommens. Alle sind sich einig, dass der Konflikt in der Ukraine nicht mit Gewalt gelöst werden kann und dass das Minsker Abkommen letztendlich der einzige Weg ist und bleibt. Wie gesagt, die Tatsachen bestätigen aber den Eindruck, dass Kiew versucht, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Donbass zu entkommen. Damit können nur zwei Ziele verfolgt werden: Entweder versucht die ukrainische Seite, den Konflikt einzufrieren, oder eine militärische Revanche ist für Kiew immer noch eine Option. Die ukrainische Führung hat sich lange nach Lieferungen von letalen US-Waffen gesehnt und jetzt hat Washington zugesagt. Was für ein Signal wird damit an den Donbass gesendet? Die Positionen der Kriegspartei in Kiew bleiben unangefochten und vor einiger Zeit wurde im ukrainischen Parlament sogar der Vorschlag eingebracht, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen. Das ist alles andere als hilfreich. Auch Berlin und Paris müssen ihren Einfluss in Kiew geltend machen.

Ist der Gefangenenaustausch zwischen der Führung in Kiew und den Rebellen ein Hoffnungsschimmer?

Ljubinskij: Dieser Gefangenenaustausch ist ausschließlich positiv zu bewerten. Für viele Familien auf beiden Seiten ist ein Albtraum zu Ende gegangen. Ob diese Aktion letztendlich politische Folgen haben wird oder nicht, ist schwer zu sagen. In jedem Fall war es eine wichtige humanitäre Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien.

Der Ukraine-Konflikt hat die Beziehungen Russlands zu Europa schwer belastet. Können die Gräben wieder überwunden werden? Ljubinskij: Diese Frage bekomme ich nicht zum ersten Mal von Journalisten gestellt. Man könnte beinahe den Eindruck gewinnen, dass es – wie Sie es formuliert haben – „Europa“ ist, das sich noch nicht entschieden hat, wie es die Zukunft unseres gemeinsamen Kontinents sehen möchte: zerschnitten mit Gräben oder aber als einen einheitlichen kulturwirtschaftlichen Raum von Lissabon bis nach Wladiwostok. Russland hat bereits mehrmals betont, dass wir zur Wiederherstellung einer vollwertigen Zusammenarbeit mit der EU und einzelnen EU-Ländern bereit sind. Und zwar auf Grundlage gegenseitigen Respekts und der Achtung der Interessen des anderen. Wir sind offen. Die verhängten Sanktionen haben die Beziehungen zwischen der EU und Russland ins Stocken gebracht. Mit Sanktionen wird man freilich nichts erreichen und die europäische Wirtschaft hat dadurch schon viel verloren. Wir müssen gemeinsam einen Weg aus der Sackgasse finden. Ich glaube daran, dass die Sanktionen schrittweise fallen werden.

Wie gestalten sich die traditionell guten Beziehungen zu Österreich?

Ljubinskij: Wir sind trotz der Sanktionen in einem engen Dialog mit unseren europäischen Partnern. Zu diesem Kreis gehört auch Österreich. Wir sehen eine positive Entwicklung unserer politischen und auch wirtschaftlichen Beziehungen. So konnten die bilateralen Tourismusströme zuletzt wieder stark ausgebaut werden. Die Zahl der russischen Touristen in Österreich stieg allein in der ersten Jahreshälfte 2017 um 40 Prozent, jene der österreichischen Touristen in Russland um 33 Prozent. 2017 war das gemeinsame Tourismusjahr Russland-Österreich, 2018 haben wird zum gemeinsamen Jahr der Musik erklärt. Kulturell verbindet uns sehr viel und diese Gemeinsamkeiten sollten ausgebaut werden.

Die Beziehungen zur neuen US-Regierung haben sich nicht so entwickelt wie erwartet. Ist US-Präsident Donald Trump für Moskau eine Enttäuschung? Wie schwer belasten die Vorwürfe betreffend die angebliche Manipulation der US-Präsidentenwahlen seitens Moskau die Beziehungen zu Washington?

Ljubinskij: Ich wundere mich sehr, dass das Publikum nicht längst von diesem Politzirkus mit den Anschuldigungen gegenüber Russland, alle möglichen Wahlen und Referenden manipuliert zu haben, ermüdet ist. Das Szenario wiederholt sich von Land zu Land: Zuerst kommt der Vorwurf, dann der mediale Hype, doch es fehlen die Beweise – ob das jetzt Frankreich, die USA, Katalonien oder den Brexit betrifft. Weltpolitik wird angeblich von irgendwelchen russischen Twitter-Bots gemacht. Eine solche Fantasie schmeichelt wohl nur den unzähligen Social-Media-Experten, die mit Russland-Bashing versuchen, sich einen Namen zu machen. Was die Beziehungen Moskaus zu Washington angeht, so glauben Sie mir, dass wir längst wissen, was wir von unseren US-Partnern erwarten können. Wir haben eine lange Geschichte von komplizierten bilateralen Beziehungen. Es gibt in den USA unterschiedliche Meinungen über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Russland. Die jetzige US-Administration hat es nicht einfach, ihren eigenen Weg zu finden. Wichtig ist, dass man weiter den Dialog sucht und bei großen Krisen wie um Syrien oder Nordkorea auf Zusammenarbeit setzt.

Russland ist mit seinem militärischen Engagement in Syrien wieder zum wichtigen „Spieler“ im Nahen Osten geworden. Doch ist Syrien nicht ein Fass ohne Boden? Eine Lösung des Konflikts scheint in weiter Ferne. Ljubinskij: Wie weit wir von einer endgültigen Lösung des Konfliktes in Syrien entfernt sind, hängt im Wesentlichen davon ab, ob einige wichtige „Spieler“ bereit sind, ihre ausschließlich Leiden bringenden geopolitischen Projekte im Nahen Osten zu revidieren. Natürlich kann und muss der Syrien-Konflikt gelöst werden. Andernfalls wäre Russland nicht dem Hilferuf der syrischen Regierung gefolgt. Die Infrastruktur der Terroristen im Lande wurde mit Unterstützung unserer Luftstreitkräfte gebrochen. Die internationale Gemeinschaft ist einem großen Sieg gegen den Terror nahe. Jetzt kommt die Aufgabe der innersyrischen Aussöhnung. Für ein friedliches Leben im Lande und die Stabilität in der Region ist dies absolut notwendig. Wir und unsere internationalen Partner, unter anderem aus dem Iran und der Türkei, unternehmen diplomatische Anstrengungen, um einen nationalen Dialog in Syrien voranzutreiben. Und wir hoffen, dass diese Initiative die Unterstützung anderer wichtiger Akteure im Nahen Osten finden wird. Es geht um die Einheit des Landes, der Zerfall Syriens wäre ein Horrorszenario für die ganze Region.

Präsident Wladimir Putin hat Ende Dezember offiziell seine Kandidatur für eine vierte Amtszeit eingereicht. An einem Sieg Putins gibt es keine Zweifel. Sein aussichtsreichster Herausforderer Alexej Nawalny darf nicht kandidieren. Sollen Kritiker mundtot gemacht werden?

Ljubinskij: Alexej Nawalny ist vorbestraft. Die russische Gesetzgebung verbietet vorbestraften Personen, für den Präsidentenposten zu kandidieren. Das ist der Grund, warum er zu den bevorstehenden Wahlen nicht zugelassen wurde. Und er ist nicht der Einzige, der den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht. Diese Tatsachen werden in den Medien verschwiegen. Überraschend ist das aber nicht. So entsteht eine bereits wieder auf Hochtouren laufende negative Medienkampagne um die russischen Präsidentenwahlen, bei der nicht die Fakten, sondern die Emotionen eine Schlüsselrolle spielen. Mit fast wortgleichen Berichten wird versucht, das Gefühl auszulösen, dass die Legitimität der Ergebnisse der kommenden Präsidentenwahlen in Russland von Anfang an fragwürdig ist. Cui bono?

Das Interview führte Christian Jentsch