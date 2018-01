Von Michael Sprenger

Wien – Stefan Steiner (39) war nie ein Mann der ersten Reihe, aber er war für den Aufstieg zum Kanzler für Sebastian Kurz unersetzlich. Als Stratege und Denker. Der „ruhige, aber bestimmte Teamplayer“ ist in seinem Denken „immer zwei Schritte voraus“, sagte einer seiner Mitarbeiter. Ex-Mitarbeiter, muss man jetzt hinzufügen. Denn Stefan Steiner verließ mit Wochenende die Parteizentrale der ÖVP, die er als Generalsekretär nach dem Wahlerfolg leitete. Doch für Sebastian Kurz ist die private Entscheidung des dreifachen Familienvaters keine Hiobsbotschaft. Steiner wird auch weiterhin eng mit dem Kanzler zusammenarbeiten, fortan jedoch als externer Berater. Über die finanziellen Regelungen schwieg man sich vorerst aus. Jetzt konsumiere Steiner seinen Urlaub, dann sehe man weiter.

Steiner wuchs teilweise in der Türkei auf, spricht fließend Türkisch. In Wien schloss er das Studium der Rechtswissenschaft mit dem Doktorat ab. Der frühere Fußballer beim SC Wieselburg machte Karriere bei der niederösterreichischen ÖVP. Für die früheren Innenminister Platter und Fekter war er Referent. 2011 wurde Steiner von Kurz in das neu geschaffene Integrationsstaatssekretariat geholt. Seither ist er Kurz’ wichtigster Mann.