Von Carmen Baumgartner-Pötz

St. Pölten – Die ÖVP kann Wahlkampf, keine Frage. Schneegestöber und Gatschwetter, eisige Temperaturen? Erst einmal ein Glühwein! Vor dem Veranstaltungszentrum VAZ St. Pölten am Rande der Stadt ist ein blau-gelber Foodtruck erste Anlaufstelle für ÖVP-Funktionäre und andere Zaungäste, die zur Wahlkreisveranstaltung für die Bezirke St. Pölten, Tulln und Lilienfeld strömen. Wahlhelfer sorgen dafür, dass jeder, der das VAZ betritt, mit einem Schal in den Landesfarben ausgestattet ist.

Im großen Saal wärmt die Schauspielerin Kristina Sprenger (gebürtige Innsbruckerin, aber schon lange Wahl-Niederösterreicherin) als eine von drei Moderatoren die Menge auf, Volkstanzgruppen zeigen das ländlich-traditionelle Gesicht Niederösterreichs, doch es gibt auch das, was man hier 2018 unter modern versteht: große Papp-Daumen in den Zuschauerreihen und „Maskottchen“ Petra, die „wir“ auf den Bauch gemalt hat und die Anwesenden das richtige Schunkeln und die Welle lehrt. „Miteinander, miteinander Niederösterreich!“, singt die ganze Halle im Chor – der Schnauzbartträger mittleren Alters genauso wie eine Gruppe junger Frauen.

1,4 Millionen Menschen von Alland bis Zwettl sind am Sonntag in Niederösterreich wahlberechtigt, große Überraschungen unwahrscheinlich – die ÖVP wird Platz 1 erreichen, Johanna Mikl-Leitner Landeshauptfrau bleiben. Doch weil Gleichgültigkeit und am Wahltag daheim bleiben das Schlimmste ist, was passieren kann, gibt die Volkspartei in den letzten Tagen alles. „Gehen wir in jedes Haus in Niederösterreich, schütteln wir alle Hände“, gibt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner das Motto für das Wahlkampffinale aus. Heidemarie Wolmersdorfer, erfahrene Gemeinderätin in Reinsberg, wird wieder laufen bis zuletzt. Mit ihrem jungen Wahlhelferteam in blau-gelben Jacken – Schwarz oder Türkis sind in Niederösterreich kein Thema – macht sie täglich von früh bis spät die Basisarbeit im Wahlkampf: Kipferl verteilen, Leute ansprechen, ein paar nette Worte wechseln. „Wir gehen auch in die kleinsten 300-Einwohner-Gemeinden, in Geschäfte, Gasthäuser“, schildert die 19-jährige Marie Huemer, für die es eine Wahlkampfpremiere ist. Wolmersdorfer glaubt zu wissen, wie die Wähler ticken: „In Niederösterreich braucht keiner Veränderung. Es soll einfach weitergehen, wie es ist, das hören wir immer wieder.“ Gerade deshalb müsse man die Leute aber motivieren, am Sonntag zur Wahl zu gehen.

Es ist 20.30 Uhr, als Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner endlich die Bühne betritt. Sie ist schon lange unterwegs, nach einer Betriebsbesichtigung in aller Herrgottsfrüh am Flughafen Schwechat ging es nach Brüssel, Regionalförderungen verhandeln. Jetzt gilt es noch, eine Halle voller Funktionäre zu begeistern. „Ich finde, Landesmutter passt zu ihr“, strahlt Daniela Engelhart, ÖVP-Bürgermeisterin aus Obritzberg-Rust, die ebenso lange im Amt ist wie „die Hanni“, nämlich rund 10 Monate. Ihrer Chefin streut sie Rosen: „Sie ist bodenständig, empathisch, kommt in der Bevölkerung gut an und will alle mit ins Boot holen.“

„Es gibt keine schönere Aufgabe, als Landeshauptfrau von Niederösterreich zu sein“, leitet Mikl-Leitner ihre Rede ein, in der alle Klassiker vorkommen: Leistung muss sich lohnen, Fleißige dürfen nicht die Dummen sein. Auch der „Stil“ darf im ÖVP-Wording nicht fehlen, in Niederösterreich ist es aber nicht der türkise neue, sondern der „Stil des Miteinander“. „Wir haben das Rennen noch nicht gemacht!“, mahnt sie die Funktionäre. Überzeugungsarbeit muss noch geleistet werden, bis am Sonntag um 7 die Wahllokale öffnen.