Von Michael Sprenger

Wien – Es waren mühsame zweieinhalb Stunden für die Delegierten des Parteitages der Wiener SPÖ. Denn so lange dauerten der Wahlvorgang und das Auszählen von knapp 1000 Delegiertenstimmen. Der Ausgang der Kampfabstimmung zwischen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Klubobmann Andreas Schieder um den Parteivorsitz war zu diesem Zeitpunkt völlig offen.

Die Jünger von Ludwig rechneten zwar mit einem Erfolg, waren aber nicht siegessicher. Anders die Getreuen von Schieder. Mit einem Vorsprung von 100 Stimmen für Schieder wurde gerechnet. Es kam anders. 551 Parteitagsdelegierte wählten Ludwig, für Schieder votierten nur 414 Genossen.

Mit dieser Wahl wurde die Ära von Michael ­Häupl als Wiener Parteichef beendet. Das Amt des Bürgermeisters wird er in den kommenden Monaten an Ludwig übergeben.

Ambitionen auf den Chefposten waren Ludwig schon lange nachgesagt worden. Seine Mitstreiter waren es, die seit einem Jahr auch die Politik ­Häupls offen kritisierten. Geschadet hat dies Ludwig alles nicht.

Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses bedankte sich Ludwig bei seinen Unterstützern. Er wolle „auch all jenen, die mich heute nicht gewählt haben, die Hand reichen“, versicherte er. Auch seinem Kontrahenten Andreas Schieder dankte er für die „gute Zusammenarbeit“.

Mit dem heutigen Landesparteitag seien „noch nicht alle Herausforderungen gemeistert“. Er wolle ab nun einen „intensiven Dialog“ führen und sehr bald eine Strategieklausur abhalten, bei der sich die Partei inhaltlich und personell für die Wahl 2020 aufstellen werde. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, mit einem „Brückenschlag“ alle zu verbinden. „Ab heute gibt es nur mehr eine Partei, ein geschlossenes Auftreten.“

Wie im Vorfeld bereits angekündigt, stellte er außerdem den Antrag – der mit großem Applaus angenommen wurde –, dass Michael Häupl Ehrenvorsitzender der Partei sein solle.

Häupls Abschied von der Spitze der Wiener SPÖ war auch der zweite Höhepunkt des Parteitages. Der Wiener Bürgermeister bedankte sich in seiner Abschiedsrede für das jahrzehntelange Vertrauen in ihn und forderte innerparteilichen Zusammenhalt. „Wenn diese Wahl vorüber ist, gibt es einen neuen Chef und hinter dem stehen wir alle“, mahnte er. „Das ist weniger ein moralischer Appell als mehr ein Appell an den Überlebenswillen der Sozialdemokratie.“ Er trete nach fast 25 Jahren mit großer Demut zurück. Über so lange Zeit Vorsitzender „dieser großen, starken und nicht zu Unrecht auch stolzen Wiener Sozialdemokratie“ sein zu dürfen, „das ist etwas zutiefst Beeindruckendes und zutiefst Persönliches“, sagte er. Seine Parteifreunde würdigten ihn mit Standing Ovations, lang anhaltendem Applaus und Jubel.

Er wurde außerdem mit einem eigens für ihn geschriebenen Lied – komponiert und dargebracht vom Trio Ernst Molden, Hannes Wirth und Walther Soyka – sowie einem Video, in dem ihn Freunde und Weggefährten würdigten, geehrt.

Der Bundesparteivorsitzende der SPÖ, Christian Kern dankte Häupl und gratulierte Ludwig: „Du hast es geschafft. Ich wünsche dir Glück und Erfolg.“