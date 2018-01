Die FPÖ will ausgerechnet beim Akademikerball die Gretchenfrage stellen. Wird der Treffpunkt Rechtsextremer und nationaler Burschenschafter, seit Jahren heftig umstritten, zur Bühne gegen den Antisemitismus? FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache sagte, beim Akademikerball und in der FPÖ gebe es keinen Platz für Antisemiten. Angesichts des Gedenkens an die Opfer des Holocaust will er das auch in seiner Eröffnungsrede des von der FPÖ organisiserten Balls thematisieren.

Die Demonstranten ließen sich aber von diesen Worten nicht abhalten. Begleitet von einem Großaufgebot der Polizei übten sie scharfe Kritik an der rechtsnationalen Gesinnung.

Eine Sperrzone rund um die Hofburg soll den 2500 Gästen den Zugang zum Ball ermöglichen. Der Ball begann um 21 Uhr.