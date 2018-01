Wien – Michael Ludwig ist neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ. Der 56-jährige Wohnbaustadtrat wurde beim Landesparteitag am Samstag mit 57 Prozent gewählt und setzte sich damit gegen seinen Kontrahenten, den geschäftsführenden Parlamentsklubobmann Andreas Schieder, durch. Ludwig folgt auf Langzeit-Stadtchef und Landesparteichef Michael Häupl, der nach knapp 25 Jahren als Parteiobmann abtrat.

Insgesamt wurden 972 Stimmen abgegeben, davon sieben ungültig. 551 entfielen auf Ludwig, 414 auf Schieder. Das Amt des Bürgermeisters wird Häupl innerhalb der nächsten Monate – vermutlich im Mai – an Ludwig übergeben.

„Jetzt ist es entschieden“, sagte der unterlegene Andreas Schieder in einer knappen Reaktion zur Wahl. „Unsere Aufgabe ist jetzt, ihn und alle anderen bei der Arbeit für diese Stadt zu unterstützen.“

Ludwig will „allen die Hand reichen“

Der frisch gewählte Vorsitzende der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, bedankte sich in einer kurzen Rede nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beim Landesparteitag am Samstag bei seinen Unterstützern. Er wolle „auch all jenen, die mich heute nicht gewählt haben, die Hand reichen“, versicherte er.

„Ich möchte die Gelegenheit nützen, mich ganz ehrlich zu bedanken für euer Vertrauen, das ich auch als Vertrauensvorschuss empfinde“, sagte Ludwig. Auch seinem Kontrahenten Andreas Schieder dankte er für die „gute Zusammenarbeit“.

Mit dem heutigen Landesparteitag seien „noch nicht alle Herausforderungen gemeistert“. Er wolle ab heute einen „intensiven Dialog“ führen und sehr bald eine Strategieklausur abhalten, bei der sich die Partei inhaltlich und personell für die Wahl 2020 aufstellen werde. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, mit einem „Brückenschlag“ alle zu verbinden. „Ab heute gibt es nur mehr eine Partei, ein geschlossenes Auftreten.“

Wie im Vorfeld bereits angekündigt, stellte er außerdem den Antrag – der mit großem Applaus angenommen wurde – dass Michael Häupl Ehrenvorsitzender der Partei sein solle. „Damit verbinde ich auch den Wunsch, dass du uns auch in Zukunft unterstützen wirst und wir weiterhin gut zusammenarbeiten“, sagte Ludwig.

Mikl-Leitner erste Gratulantin

Die erste Gratulation an den neuen Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig von außerhalb der Partei kam von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP): Zwei Minuten, nachdem Ludwigs Wahl verkündet war, äußerte sie in einer Aussendung den Wunsch, dass „im Sinne Niederösterreichs und Wiens die Arbeit und Zusammenarbeit über Landes- und Parteigrenzen hinaus weitergeht“.

Die Vorgänger Mikl-Leitners und Ludwigs – er wird Häupl auch als Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann beerben –, Erwin Pröll (ÖVP) und Michael Häupl (SPÖ), verband eine langjährige Freundschaft, sie hatten einen legendär guten Draht zueinander.

Häupl bekam von Mikl-Leitner großes Lob und Dank: Er sei „eine Persönlichkeit, die Wien als Weltstadt gestaltet und geprägt“ habe. Und er habe „umsichtig und ausgleichend, aber vor allem bürgernah und mit Hausverstand gewirkt“, dafür danke sie „unabhängig von unseren unterschiedlichen politischen Haltungen“. In der Flüchtlingskrise hatte es gröbere Auseinandersetzungen zwischen Mikl-Leitner – damals Innenministerin – und Häupl gegeben.

Häupl wünscht Ludwig „Fortüne“

Häupl selbst hat seinem Nachfolger Michael Ludwig beim Parteitag am Samstag zur Wahl gratuliert. „Was ich dir vor allem wünsche, ist die notwendige Fortüne“, sagte er.

Denn Glück brauche man: „Auf der Titanic waren alle gesund, nur Glück haben sie keines gehabt.“ Und falls wer über ihn - also Ludwig - am Anfang „komisch“ rede, dann könne er ihn beruhigen: „Mir ist es auch nicht anders ergangen.“

Glückwünsche der Wiener Parteien

Der grüne Koalitionspartner hat Michael Ludwig zu seiner Wahl gratuliert. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen SP-Chef und zukünftigen Bürgermeister und wünschen ihm viel Kraft für die Zukunft“, sagte David Ellensohn, Klubobmann der Wiener Grünen, in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA.

„Die Fußstapfen, in die Michael Ludwig tritt, sind groß. Entscheidend ist jetzt, dass die SP nach den internen Querelen wieder auf den koalitionären Arbeitsmodus umschaltet. Es gilt: Alle Kräfte zu bündeln und gemeinsam den rot-grünen Weg für alle Wienerinnen und Wiener weiter zu gehen“, so Ellensohn. Vor allem dürfe die Mindestsicherung in Wien nicht aufgeweicht werden und es müsse gemeinsam für den Erhalt der Notstandshilfe gekämpft werden.

Auch der neue nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss gratulierte Ludwig: „Herzliche Gratulation. Auch ein klares Votum gegen die sture Ausgrenzungspolitik“, schrieb Krauss auf Twitter.

Der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel wünschte sich in einer Aussendung Klartext von Ludwig. Die ÖVP sei bereit, „einen künftigen Bürgermeister im Gemeinderat mitzuwählen, zu stärken und diesen Neuanfang mitzutragen. Voraussetzung dafür ist natürlich zu wissen, wofür dieser Bürgermeister tatsächlich steht und ob das für die Zukunft Wiens sinnvoll ist“, so Blümel.

NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger gratulierte Ludwig zwar ebenfalls zur Wahl, übte aber deutliche Kritik an ihm: Er stehe „nicht für ein neues Politikverständnis, im Gegenteil, mit ihm wird das verkrustete System der Wiener SPÖ ohne Bruch weitergeführt“, zeigte sich Meinl-Reisinger überzeugt. (APA)