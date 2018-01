Von Michael Sprenger

Wien – „Reden, reden, reden!“ So lautet die Antwort von Michael Ludwig (56), wenn er danach gefragt wird, wie er als neuer Wiener SPÖ-Chef die Partei wieder zu einer Einheit formen will. Der promovierte Politikwissenschafter hat immer ein offenes Ohr, pflegt ein positives Gesprächsklima zu allen Seiten hin. Dies wird ihm auch von politischen Widersachern nachgesagt. Innerhalb und außerhalb der Sozialdemokratie.

Michael Ludwig ist ein zielstrebiger Arbeiter. Mit Fleiß, Ausdauer und Geduld hat er eine nicht untypische sozialdemokratische Karriere hingelegt, die ihn von einem aufrechten kämpferischen Genossen aus Floridsdorf nun an die Spitze der Wiener Partei geführt hatte. Dort angekommen ist er nun der Hoffnungsträger des rechten Parteiflügels.

Politisch sozialisiert wurde Ludwig von drei Frauen. Seine Mutter, eine Fabriksarbeiterin, die als Alleinerzieherin für den jugendlichen Michael und für seine Schwester für eine bessere Zukunft sorgte, indem sie auf Bildung und die SPÖ setzte. Die Widerstandskämpferin und Sozialdemokratin Rosa Jochmann war es, die den jungen Ludwig für den Antifaschismus sensibilisierte. Und schließlich war da noch die frühere Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek, die das junge politische Talent erkannte und förderte.

Ludwig gilt als ausgewiesene Leseratte, sein großes Vorbild ist naturgemäß Bruno Kreisky.

Er engagierte sich in den Volkshochschulen, war Kurs- und Projektleiter in der Erwachsenenbildung. Zudem war er in der politischen Akademie der SPÖ, dem Karl-Renner-Institut, tätig.

1994 wurde er zum Bezirksrat in Floridsdorf gewählt, 1996 zog er in den Bundesrat ein, wo er drei Jahre blieb. Im Gemeinderat übernahm Ludwig den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturausschusses.

Als Werner Faymann in die Bundesregierung als Minister wechselte, übernahm Ludwig dessen Posten in der Stadtregierung. Er wurde Wohnbaulandesrat, später Vizebürgermeister.

Seinen Aufstieg an die Parteispitze wurde von internen Häupl-Widersachern und Fay- mann-Wegbegleitern orchestriert. Allen voran stand dabei der frühere Landesparteisekretär Christian Deutsch und Ludwigs Anhänger in den Flächenbezirken – begleitet vom Boulevard. Die frühere Parteimanagerin Doris Bures wurde zur Strategin im Team. Als es gelang, die Gewerkschaft auf Ludwig einzuschwören, zeichnete sich der Erfolg am Parteitag bereits ab.