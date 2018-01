Von Michael Sprenger

St. Pölten – Gestern Nachmittag wurde es innerhalb der FPÖ nur hinter vorgehaltener Hand weitererzählt. Der Spitzenkandidat der niederösterreichischen Blauen, Udo Landbauer, steht vor dem Rückzug. Das Wort Rücktritt wurde vermieden, mit Rückzug meint die FPÖ, dass er nicht in die Landesregierung einziehen wird, sondern im Landtag seinen Platz findet.

Aus dem Munde von Landbauer hörte sich das am Wahlabend so an: „Personalentscheidungen werden wir in den nächsten Tagen treffen.“ Auch nach der „Sudelkampagne“ (Landbauer) werde er für das Land Niederösterreich arbeiten, fügte der FPÖ-Politiker hinzu.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erklärte am Samstag, dass für Landbauer in der Regierung (ein Sitz steht der FPÖ aufgrund des Proporzsystems zu) kein Platz sei. Gestern wiederholte sie dieses Ansinnen.

Wenige Tage vor der Wahl wurden antisemitische und rassistische Liedtexte der Burschenschaft „Germania zu Wiener Neustadt“ bekannt, in der Landbauer stellvertretender Vorsitzender war. In Anspielung auf die Vergasung von sechs Millionen Juden unter der Nazi-Diktatur hieß es dort unter anderem: „Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.“

Danach hagelte es Rücktrittsaufforderungen bis hinauf zum Bundespräsidenten. Landbauer und seine Partei distanzierten sich zwar von NS-Liedgut der Germania, zugleich warb man aber mit dem Slogan „Jetzt erst recht“ für die Wahl Landbauers.

Am Wahltag formierte sich zudem eine prominent besetzte Künstler-Initiative, die das Liederbuch der deutschnationalen Burschenschaft scharf verurteilte. Die Verse verherrlichten den Massenmord und „rufen zum Massenmord auf“, heißt es in einer unter anderem von Nobelpreis-Trägerin Elfriede Jelinek getragenen Erklärung.

Unterfertigt ist das Schreiben von mehr als 100 namhaften Künstlern.