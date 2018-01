St. Pölten – Die ÖVP triumphiert bei der Landtagswahl in Niederösterreich. Landeshauptfrau und Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner konnte für ihre Partei neuerlich die absolute Mehrheit erringen. Die SPÖ belegt Platz zwei und liegt damit deutlich vor der FPÖ, die zwar zulegte, aber hinter den Erwartungen blieb. Grüne und NEOS schafften den Einzug in den Landtag.

Laut ersten Hochrechnungen der Institute ARGE Wahlen für die APA und SORA für den ORF kommt die Volkspartei auf knapp 50 Prozent und eine absolute Mandatsmehrheit. Gegenüber der Landtagswahl 2013 (50,79 Prozent) bedeutet dies einen leichten Rückgang. Die SPÖ legte gegenüber 2013 (21,57 Prozent) etwas zu und hält nun bei rund 23,5 Prozent. Die Roten liegen damit vor der FPÖ, die sich von 8,2 auf 14,9 Prozent steigerte. Die FPÖ blieb damit hinter ihren Wahlzielen und unter den Erwartungen. Die Grünen überspringen mit 6,2 Prozent (2013: 8,06 Prozent) klar die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag. Auch die NEOS schaffen dies bei ihrem ersten Antreten in Niederösterreich mit rund 5 Prozent.

Die ÖVP kommt demnach künftig auf 29 Mandate im niederösterreichischen Landtag. Trotz Verlust eines Sitzes bedeutet dies die absolute Mehrheit im 56-köpfigen Landesparlament. Die SPÖ legt voraussichtlich um einen Abgeordneten zu und hält bei 14 Mandaten, wobei eines davon noch zu einer anderen Partei wandern könnte. Die FPÖ verdoppelt ihre Mandatszahl und entsendet künftig acht Vertreter in den Landtag. Die Grünen verlieren einen Sitz und sind mit drei Mandataren drinnen, die NEOS erringen laut den Hochrechnungen zwei Landtagssitze. An der Verteilung der Regierungssitze ändert sich kaum etwas. Die ÖVP hält weiterhin bei sechs Landesräten, die SPÖ bei zwei. Der neunte Sitz geht an die FPÖ.

„Ganz tiefe Dankbarkeit“ bei Mikl-Leitner

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat nach der ersten Hochrechnung tief durchgeatmet und festgestellt, alles erst „realisieren“ zu müssen. „Ich empfinde in dieser Stunde der Freude ganz tiefe Dankbarkeit für den Vertrauensvorschuss“, den ihr die Landsleute gegeben haben, lautete ihre erste Reaktion. Das sei eine Bestätigung des Kurses und „ein wunderschönes Gefühl“.

Auf die erste Hochrechnung folgte im Büro der Landeshauptfrau großer Jubel und lang anhaltender Applaus. Eingefunden hatten sich neben dem ÖVP-Regierungsteam auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Kurz sieht „sensationellen“ Wahlsieg

Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hat Mikl-Leitner und der niederösterreichischen Volkspartei „von ganzem Herzen zu diesem sensationellen und persönlichen Wahlsieg, der weit über das Erwartbare hinausgeht“, gratuliert. In einer schriftlichen Stellungnahme sprach er von einem „tollen Ergebnis“.

Dieses zeige auch, „dass der Weg der Volkspartei mit dem neuen Stil in der Politik und das Miteinander sowie die gemeinsame Arbeit von den Menschen klar honoriert wurde.“ Kurz sieht darin auch „viel Rückenwind“ für die Bundesregierung und die Volkspartei auf Bundesebene.

SPÖ spricht von Kraftakt, FPÖ sieht „starkes Signal“

SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl sagte, das Resultat sei für die SPÖ sei ein Zeichen, dass die Bevölkerung eine sichtbare sozialdemokratische Handschrift im Land wolle. SPÖ-Landesgeschäftsführer Hundsmüller sprach von einer „völlig anderen Ausgangssituation“. Es sei eine Kraftanstrengung gewesen, Schnabl nach seinem Wechsel in die Politik im Vorjahr bekannt zu machen und Ziele zu definieren.

FPÖ-Landesparteisekretär Christian Hafenecker bezeichnete die laut ersten Hochrechnungen Verdoppelung von vier auf acht Landtagsmandate der Freiheitlichen als „sehr, sehr starkes Signal“. Die Partei habe erst vor kurzem ein Regierungsprogramm auf Bundesebene präsentiert und sei in den vergangenen Tagen mit einer „beispiellosen Medienkampagne“ konfrontiert gewesen. Da könne man glücklich über das Ergebnis sein.

Grüne erleichtert, NEOS erfreut

Grünen-Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan zeigte sich erleichtert: Bis zuletzt sei nicht sicher gewesen, wohin die Reise gehen werde. Es brauche eine Kontrollpartei im Landtag, betonte Arslan. Auf der anderen Seite gehe es um den Neustart der Grünen nach dem Aus im Nationalrat. Die Grünen hätten in Niederösterreich ein „sehr, sehr gutes Ergebnis“ erreicht, meinte er mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in anderen Bundesländern.

NEOS-Abg. Nikolaus Scherak freute sich, dass die Partei - nach ersten Hochrechnungen - beim ersten Antreten bei der niederösterreichischen Landtagswahl den Einzug in den Landtag geschafft hat. Das sei eine „beeindruckende Leistung für so eine junge Bewegung“. Der Tiroler NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer bezeichnete das Ergebnis in einer Aussendung als „Traumstart und kräftigen Rückenwind” für die Landtagswahl in Tirol. (TT.com, APA)