St. Pölten – Die ÖVP regiert in Niederösterreich trotz leichter Verluste bei der Landtagswahl am Sonntag auch in den kommenden fünf Jahren mit absoluter Mehrheit. Johanna Mikl-Leitner fuhr laut dem vorläufigen Ergebnis 49,64 Prozent (minus 1,15 Prozentpunkte) und damit 29 der 56 Mandate im Landhaus in St. Pölten ein. In der Landesregierung bleibt es bei sechs Mitgliedern für die Volkspartei.

Für die SPÖ gab es erstmals nach 15 Jahren wieder einen Zuwachs im größten Bundesland. Das Plus fiel mit 2,35 Prozentpunkten freilich bescheiden aus. 23,92 Prozent - mit weiterhin 13 Mandaten - sind noch immer das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten in Niederösterreich. Es bleibt bei zwei Regierungsmitgliedern.

FPÖ bekam Nazi-Liedgut-Affäre zu spüren

Die Freiheitlichen bekamen offensichtlich die „Causa Landbauer“ rund um Nazi-Liedgut bei der Burschenschaft „Germania zu Wiener Neustadt“ zu spüren. Ihr Zuwachs war mit 6,55 Prozentpunkten zwar der höchste an diesem Wahlsonntag, aber doch deutlich geringer als prognostiziert. Letztlich standen 14,76 Prozent und acht Mandate im Landtag sowie ein Sitz in der Landesregierung zu Buche. Das beste Ergebnis aller Zeiten im Bundesland (16,08 Prozent im Jahr 1998) wurde deutlich verfehlt.

Die Grünen erlebten nach dem Desaster auf Bundesebene im vergangenen Oktober eine Art „Auferstehung“. Sie schafften mit 6,42 Prozent (minus 1,64 Prozentpunkte) den Wiedereinzug in den Landtag. Mit nun drei Mandaten und somit einem Abgeordneten weniger verloren die Grünen allerdings den Klubstatus.

Auf 5,15 Prozent kamen die NEOS, die erstmals bei der niederösterreichischen Landtagswahl angetreten waren. Ihr drittes Mandat war am Sonntagabend nur schwach abgesichert. Es könnte auch noch an die SPÖ fallen, wenn die etwa 1.400 Wahlkarten ausgezählt sind, die in „fremden“ Wahlsprengeln abgegeben wurden.

Die Wahlbeteiligung betrug 66,47 Prozent. Sie war um 4,40 Prozentpunkte niedriger als vor fünf Jahren.

„Ganz tiefe Dankbarkeit“ bei Mikl-Leitner

Mikl-Leitner atmete am Sonntag zunächst einmal durch. „Ich empfinde in dieser Stunde der Freude ganz tiefe Dankbarkeit für den Vertrauensvorschuss“, den ihr die Landsleute gegeben hätten. Das sei eine Bestätigung ihres Kurses und „ein wunderschönes Gefühl“.

Sie wolle den „Weg des Miteinanders“ auch nach der Wahl weiter verfolgen, kündigte Mikl-Leitner an. Wer jedoch Niederösterreich schädige, könne „kein Partner für unsere Landesregierung sein“, sagte sie in Richtung Udo Landbauer. Ihre Hand bleibe jedoch ausgestreckt.

Kurz sieht „sensationellen“ Wahlsieg

Kurz gratulierte „von ganzem Herzen zu diesem sensationellen Wahlsieg, der weit über das Erwartbare hinausgeht“. Dieses zeige auch, „dass der Weg der Volkspartei mit dem neuen Stil in der Politik und das Miteinander sowie die gemeinsame Arbeit von den Menschen klar honoriert wurde.“ Kurz sieht darin auch „viel Rückenwind“ für die Bundesregierung und die Volkspartei auf Bundesebene.

Tirols LH Günther Platter gratulierte mit den Worten: „Das vor allem von der Opposition nach der erfolgreichen Ära von Erwin Pröll erhoffte politische Erdbeben bei der Landtagswahl in Niederösterreich ist ausgeblieben.“ Die Menschen hätten sich für Kompetenz, Stabilität und Verlässlichkeit entschieden.

SPÖ spricht von Kraftakt, FPÖ sieht „starkes Signal“

SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl sagte, das Resultat sei für die SPÖ sei ein Zeichen, dass die Bevölkerung eine sichtbare sozialdemokratische Handschrift im Land wolle. SPÖ-Landesgeschäftsführer Hundsmüller sprach von einer „völlig anderen Ausgangssituation“. Es sei eine Kraftanstrengung gewesen, Schnabl nach seinem Wechsel in die Politik im Vorjahr bekannt zu machen und Ziele zu definieren. Tirols SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik sieht viel Rückenwind durch das Ergebnis. Auch SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern erkannte ein „starkes Ergebnis“ und einen „Aufwärtstrend“ für seine Partei.

Udo Landbauer bezeichnete die FPÖ als „stark vertreten“. In Prozenten sei eine Verdoppelung nicht gelungen, bei den Mandaten aber sehr wohl. Und damit sei er „alles andere als unzufrieden“. Ob er selbst Landesrat werde, wollte er am Sonntagabend nicht sagen. FPÖ-Landesparteisekretär Hafenecker sagte, die Partei sei in den vergangenen Tagen mit einer „beispiellosen Medienkampagne“ konfrontiert gewesen. Da könne man glücklich über das Ergebnis sein. „Unter unglaublich schwierigen Bedingungen“ habe die FPÖ „die Mandats- und Stimmenzahl verdoppelt“, schrieb Vizekanzler Strache auf Facebook. Er bezeichnete das Ergebnis als „hervorragend“.

Grüne erleichtert, NEOS erfreut

Grünen-Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan zeigte sich erleichtert: Bis zuletzt sei nicht sicher gewesen, wohin die Reise gehen werde. Es brauche eine Kontrollpartei im Landtag, betonte Arslan. Auf der anderen Seite gehe es um den Neustart der Grünen nach dem Aus im Nationalrat. Die Grünen hätten in Niederösterreich ein „sehr, sehr gutes Ergebnis“ erreicht, meinte er mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in anderen Bundesländern. Als „kräftiges Lebenszeichen für die gesamte Grün-Bewegung und Motivation“ bezeichnete die Spitzenkandidatin der Tiroler Grünen, Ingrid Felipe, das Abschneiden.

NEOS-Abg. Nikolaus Scherak freute sich, dass die Partei - nach ersten Hochrechnungen - beim ersten Antreten bei der niederösterreichischen Landtagswahl den Einzug in den Landtag geschafft hat. Das sei eine „beeindruckende Leistung für so eine junge Bewegung“. Der Tiroler NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer bezeichnete das Ergebnis in einer Aussendung als „Traumstart und kräftigen Rückenwind” für die Landtagswahl in Tirol. (TT.com, APA)