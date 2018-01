Von Karin Leitner

Wien – Johanna Mikl-Leitner war vergrämt. Ob des Verhaltens von Sebastian Kurz. Der ÖVP-Spitzenkandidat hatte sich im Nationalratswahlkampf bei jedem Aufritt für seine Flüchtlings- und Asylpolitik gerühmt, die einstige Innenministerin Mikl-Leitner aber nicht erwähnt. Sie wertet sich als Initiatorin des strikten Kurses der Volkspartei. Kurz wollte alles, was das von ihm ungeliebte rot-schwarze Bündnis vollzogen hatte, vergessen machen. Öffentlich beklagte das Mikl-Leitner natürlich nicht, sie hielt sich auch mit Äußerungen zur Bundespolitik zurück.

Die Landeshauptfrau konzentrierte sich ganz auf Niederösterreich. Sein dortiges Polit-Erbe hatte Erwin Pröll im Frühjahr 2017 an sie übergeben – eine absolute Mehrheit, die es bei der Landtagswahl zu verteidigen galt.

Ein schwieriges Unterfangen. 1993, als Pröll erstmals angetreten war, hatte er eine solche nicht erreicht. Erst zehn Jahre später gelang es ihm. Mikl-Leitner hat die Absolute auf Anhieb errungen. Auch wenn sie im Blauen Udo Landbauer wegen dessen NS-Liederbuch-Skandal einen Wahlhelfer hatte – es ist ihr Verdienst und das ihrer bestorganisierten Landestruppe.

Insofern dürfte Mikl-Leitner nicht gefallen, dass der Boulevard in Wien den Erfolg jemand anderem zuschreibt („Jubel bei der ÖVP, Kanzler bestätigt“). Zu derlei Eigenlob versteigt sich Kurz zwar nicht, seinen Anteil am Triumph ortet er aber – „der Weg der Volkspartei mit dem neuen Stil in der Politik und das Miteinander sowie die gemeinsame Arbeit von den Menschen“ sei „klar honoriert worden“. Das befindet auch sein Generalsekretär Karl Nehammer; der „neue Stil“ der ÖVP und deren Frontmann sei bestätigt worden. Kurz sieht im Niederösterreich-Ergebnis allerdings auch „viel Rückenwind“ für die Regierung – und die Volkspartei im Bund.

Dieser Wind könnte ihn in den kommenden Monaten nicht nur umspielen. Mikl-Leitner ist nun ein Machtfaktor bei den Schwarzen. Das wird sie wohl demonstrieren. Dann, wenn die Bundeskoalitionäre etwas im Sinn haben, das ihren lokalen Interessen zuwiderläuft.

Das Landeshemd war den Landesoberen immer näher als der Bundesrock. So wird das – neuer Bundeschef und neuer Stil hin oder her – auch fürderhin sein. In Pröll hatte Mikl-Leitner dahingehend einen Lehrmeister. Dieser sagte öffentlich nicht zu allem und jedem etwas. Wenn er es tat, dann heftig – und ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten im Bund. Ein starkes Wahlergebnis verpflichtet – den Wählern mehr als der Spitze der eigenen Partei.