Von Michael Sprenger

St. Pölten, Wien – Udo Landbauer wird wohl nicht Landesrat in Niederösterreich werden. Doch noch geben sich die Oberen in der FPÖ zugeknöpft. Personalentscheidungen wurden bei den Freiheitlichen noch keine getroffen. Dies übernahm indirekt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie stellte am Abend ihres großen Wahlerfolges erneut klar, dass für Landbauer kein Platz in der Landesregierung sei.

Kurz vor der niederösterreichischen Landtagswahl wurden rassistische und Nazi-Texte des Liederbuchs der Burschenschaft Germania bekannt. Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, war bis vor Kurzem stellvertretender Vorsitzender der deutschnationalen Burschenschaft.

FPÖ-Obmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache spielte derweil den Ball an die Parteigremien nach Niederösterreich weiter. Am Tag nach der Landtagswahl stellte er klar, dass die Frage des Regierungssitzes in St. Pölten zu lösen sei.

Aufgrund der niederösterreichischen Landesverfassung wird die dortige Landesregierung nach dem Proporz zusammengestellt. Obwohl die ÖVP die Mandatsmehrheit erzielt hat, werden in der Landesregierung auch zwei Sozialdemokraten und ein Freiheitlicher sitzen. Sollte die FPÖ auf Landbauer bestehen, werde es mit der FPÖ „keine Zusammenarbeit in der Landesregierung geben“, versichert Mikl-Leitner.

Strache forderte am Montag erneut einen „redlichen Umgang“ mit Landbauer. Denn dieser habe klargemacht, dass er mit den „widerlichen“ Liedtexten nichts zu tun habe. Und er habe sofort die Konsequenz gezogen, die Mitgliedschaft bei der Studentenverbindung ruhend gestellt, als die Vorwürfe publik geworden sind. „Was werfen Sie ihm vor?“, will Strache wissen. „Die, die Verantwortung tragen, sollten zur Rechenschaft gezogen werden. Er (Landbauer) hat damit nichts zu tun“, ergänzte er.

Über das Wahlergebnis selbst zeigt sich der FPÖ-Obmann zufrieden. Den Zuwachs von acht auf 15 Prozent bei der Landtagswahl würden sich andere wünschen, meint Strache.

Bei der Wahlparty am Sonntag hatte er sich noch kämpferisch gegeben: „Wir sind der große Wahlgewinner“, sagte Strache. Und dies trotz einer „Schmutzkübelkampagne“ gegen Landbauer. Dabei kritisierte er explizit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Mikl-Leitner.