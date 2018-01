Von Karin Leitner

Wien – „Du hast es geschafft. Ich wünsche dir Glück und Erfolg.“ Das sagte Christian Kern beim Wiener SPÖ-Parteitag nach Michael Ludwigs Kür zum Landesparteichef. Eine Pflichtfloskel. Kern hätte gern einen anderen an der Spitze und als Bürgermeister gehabt: Ludwigs Konkurrent Andreas Schieder. Dieser hätte jenen Kurs fortgesetzt, den Michael Häupl gefahren hat: wider jedwedes Polit-Techtelmechtel mit den Blauen.

Ludwig hat diese Berührungsängste nicht. Mit ihm als Oberhaupt der Wiener Genossen verschieben sich die Achsen in der SPÖ. Die Niessl-Fraktion wird gestärkt. Der burgenländische Landeshauptmann koaliert ja sogar mit den Freiheitlichen. Und so schwärmt Niessl nachgerade ob Häupls Nachfolger: Ludwig sei „ein ausgezeichneter Parteivorsitzender für Wien“ – mit „sehr pragmatischem Zugang“. Hans Peter Doskozil, Ex-Heeresminister, nun Landesrat, fügt an: Ludwigs Wahl sei „auch ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der Sozialdemokratie auf Bundesebene. Für die Beziehungen Burgenland-Wien ist das eine tolle Entwicklung.“ Das sind Kampfansagen – gegen Parteichef Kern. Der kann auch mit dem Resultat bei der Niederösterreich-Wahl nicht punkten. Die SPÖ hat zwar 2,3 Prozentpunkte zugelegt – es ist dennoch das zweitschlechteste Ergebnis ihrer dortigen Geschichte. Und das trotz Schwarz-Blau im Bund.

Direkt drängt kein namhafter Roter auf Kerns Abgang. Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl, der einst Innenminister war, tut es. Er habe die SPÖ „noch nie in einer so schwachen Position gesehen“, sagte er im KURIER-TV. Veränderung sei vonnöten. Meint er damit auch Kern? „Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wer wird die SPÖ in Zukunft an der Spitze vertreten? Da brauchen wir eine glaubhafte Persönlichkeit, die die Partei wieder eint.“ Ist Kern das nicht? „Für mich gibt es andere Persönlichkeiten auch noch, die zur Diskussion stehen.“

Um den Parteivorsitz reißt sich vorerst allerdings niemand. Weil es damit derzeit nichts zu gewinnen gibt.