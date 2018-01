Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die gemeinnützigen Wohnbauträger tun sich Jahr für Jahr schwerer, in Innsbruck preiswerte Grundstücke für den geförderten Wohnbau aufzureißen. Das Paradoxe: Gewidmetes Bauland gibt es in der Landeshauptstadt genug. Der Baulandüberhang beträgt an die 70 Hektar. Doch der ist zum überwiegenden Teil in privater Hand.

Derzeit liegt der erste Entwurf des zu überarbeitenden örtlichen Raumordnungskonzeptes (Öroko) auf. Innsbruck ist damit seit Jahren in Verzug. Doch das, was da jetzt mitunter neu ausgewiesen werden soll, hat Sprengkraft. Nicht nur politisch. So hat der Gemeinderat mit Beschluss vom Juni des letzten Jahres gleich 28 „Vorbehaltsflächen“ und drei „besondere Entwicklungsgebiete“ – jeweils für den geförderten Wohnbau – neu ausgewiesen. All diese Grundstücke eint, dass sie über 2500 Quadratmeter groß und seit 15 Jahren nicht ihrem Widmungszweck, also einer Verbauung, zugekommen seien. Das sagt Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne).

Das Planungsinstrumentarium der Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohnbau ist erst mit der letzten Novelle des Tiroler Raumordnungsgesetzes (TROG) 2016 eingeführt worden. Es soll Bauland mobilisieren helfen. Für die betroffenen Grundeigentümer sind die Konsequenzen nämlich hart: Über die Hälfte des Grundes (mindestens aber 1500 m²) kann noch frei verfügt werden. Der Rest ist aber binnen einer Frist von zehn Jahren – zu einem sozial verträglichen Preis – entweder der Gemeinde, dem Tiroler Bodenfonds oder einem Bauträger, der geförderte Wohnungen errichtet, zum Kauf anzubieten. Verstreicht diese, wird das betreffende Areal in Freiland umgewidmet. Automatisch und rigoros.

Was in der Theorie recht einfach klingt, wirft für die Stadt in der Umsetzung jedoch einige Fragen und Probleme auf. Allein gegen die Vorbehaltsflächen seien 26 Einsprüche während der Auflagefrist eingegangen. Im Fokus stehen dabei gewerbliche Bauträger, die jetzt um ihre Renditen fürchten. Solche nämlich, die noch vor dem ersten Öroko-Auflagebeschluss jene gewidmeten Baugründe erworben haben, die nun als Vorbehaltsflächen für geförderten Wohnbau vorgesehen sind. Noch sind sich die einzelnen Gemeinderatsklubs nicht eins, ob sie diese Daumenschrauben in der Widmungspolitik zudrehen sollen. Weil nämlich die Gemeinde Gefahr laufe, mit teils horrenden Schadenersatzforderungen und langen Gerichtsverfahren konfrontiert zu werden. Andererseits sollen die Landesjuristen der Stadt bereits in Informationsgesprächen erklärt haben, dass eine Herausnahme dieser Grundstücke einer Ungleichbehandlung gleichkomme und somit wohl kaum von der Aufsichtsbehörde durchgewunken würde. Zumal die Bauträger über das TROG Bescheid zu wissen hätten.

Aus dem Büro von LR Johannes Tratter heißt es, dass noch offene Fragen aus Innsbruck zu beantworten seien, jedoch sei die Abteilung derzeit nur beratend tätig und könne keine rechtsverbindlichen Auskünfte erteilen, weil sie eben nicht Teil des Verfahrens sei.

Fritz indes fragt sich, ob diese Art der Vorbehaltsflächen überhaupt zielführend sind. Städtischen Berechnungen zufolge könnten mit der Vertragsraumordnung weit mehr neue Sozialwohnungen geschaffen werden.