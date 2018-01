Von Karin Leitner

Wien – Es kommt, was zu erwarten gewesen ist. Udo Landbauer, wegen der NS-Liedgut-Affäre schwer unter Druck, wird nicht Landesrat in Niederösterreich. Aus der Landespolitik verabschieden wird er sich aber nicht. Er dürfte Klubchef der Freiheitlichen werden.

Offiziell gemacht hat das die FPÖ noch nicht. Die Aussagen von Klubobmann Gottfried Waldhäusl lassen aber darauf schließen. Er ist nun doch gewillt, in die Landesregierung zu gehen: „Wenn es im Sinne Niederösterreichs und der Partei ist, werde ich mich nicht dagegenstellen.“

Ein Sinneswandel: Vergangenen Sonntag, nach der Wahl – die der FPÖ zwar einen Zugewinn (auf 15 Prozent), aber nicht den erhofften gebracht hat –, sagte er: „Ich werde es nicht sein.“

Waldhäusl ist wohl auch von der Bundespartei gedrängt worden, den Job zu übernehmen. Für Heinz-Christian Strache ist die Causa höchst unangenehm. Aus Sicht von Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll sind alle Koalitionäre, damit auch jene seiner ÖVP, in der Pflicht: Es sei „eine gemeinsame Aufgabe in der Bundesregierung“, sich von Schatten der Vergangenheit zu befreien. „Da kann sich der Bundeskanzler genauso wenig wie der Vizekanzler aus der Verantwortung stehlen.“

In Sebastian Kurz’ Büro will man sich zu Prölls Mahnung via Kurier-TV nicht äußern, weil das „Sache Niederösterreichs“ sei. Strache sagt ebenfalls nichts dazu.

Manfred Haimbuchner, FPÖ-Frontmann in Oberösterreich, Strache-Vize und Mitglied der Burschenschaft „Corps Alemannia Wien zu Linz“, sieht seine Partei gefordert. Es gelte die Nazilied-­Affäre aufzuarbeiten, befindet er in den OÖ-Nachrichten. „Ich glaube, dass bei manchen in diesem Lager eine Psycho-Hygiene notwendig wäre. Wer heute noch in diesen Kategorien denkt – und das auch noch zu Papier bringt –, der ist nicht ganz dicht.“

Strache hat ja kundgetan, dass eine Historikerkommission installiert werde, „die sich schonungslos mit den Fehlern der eigenen Vergangenheit auseinandersetzt“. Wie steht es damit? „Wir sind dabei, sie auf die Beine zu stellen“, heißt es in seinem Büro. Dass Norbert Hofer damit beauftragt sei, wie die Tiroler Tageszeitung erfahren hat, kommentiert dessen Sprecher so: „Die Gespräche laufen. Und der Minister ist eingebunden.“

Die Blauen wollen, dass der FPÖ-nahe Historiker Lothar Höbelt der Kommission angehört. „Ich bin noch nicht kontaktiert worden. Man weiß aber, wo man mich erreichen kann“, sagte dieser der Tiroler Tageszeitung.

Sehr viel hält er von einem solchen Gremium allerdings nicht: „Es gibt de facto keinen Bedarf an neuen Informationen. Es ist zum Bereich nationales Lager, Burschenschaften und Antisemistismus alles dokumentiert, man muss nur nachschauen. Man kann lediglich Details dazu recherchieren.“ Warum dann diese Kommission – hat Strache sie aus der Not der Situation geboren, um zu zeigen, dass gehandelt wird? „Das könnte man so sagen. Vielleicht soll es die Kommission auch geben, damit niemand allein die Verantwortung tragen muss.“

Was bedeutet diese Angelegenheit für die Freiheitlichen? „Sie stehen vor einem Dilemma“, urteilt Höbelt. „Einerseits ist das eine hochgespielt­e Hysterie. Andererseits: Wähler der FPÖ, die Probleme haben – von der Angst vor illegaler Einwanderung bis zu keine Zinsen für Erspartes –, glauben, dass sich die Partei­repräsentanten mehr um Vereinsmeierei kümmern als um ihre Sorgen. Wenn öffentlich nur noch darüber geredet wird, sind sie verärgert. Und bleiben daheim, wie man bei der Wahl in Niederösterreich gesehen hat.“